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Özker Özgür Caddesi 1-6 Şubat tarihleri arasında trafiğe kapalı

Özker Özgür Caddesi’nde 1-6 Şubat tarihleri arasında çalışma yapılacak..

30 Ocak 2021 Cumartesi 12:16
Özker Özgür Caddesi 1-6 Şubat tarihleri arasında trafiğe kapalı
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Lefkoşa Türk Belediyesi tarihinin en önemli yatırımları arasında yer alan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve maliyeti 105 Buçuk Milyon TL (11.6 Milyon Euro) olan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

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Proje kapsamında Küçük Kaymaklı Özker Özgür Caddesi’nde yapılacak çalışmalar nedeniyle bu güzergah 1 Şubat Pazartesi-6 Şubat Cumartesi tarihleri arasında kısmı olarak trafiğe kapalı olacak.

Haydar Aliyev Caddesi ilerisindeki çemberden Atatürk Öğretmen Akademisi’nin bulunduğu çembere doğru ilerleyen yolun ilk 100 metrelik kısmı çalışmalar nedeniyle trafiğe kapalı olacak. Bu güzergahı kullanmak isteyen sürücüler LTB yönlendirmelerini takip ederek caddeye farklı noktadan ulaşabilecek. Atatürk Öğretmen Akademisi güzergahından Haydar Aliyev Caddesi istikametinde gidiş ise trafiğe açık olacak.

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Özker Özgür CaddesiLTB DUYURUTrafiğe Kapalı Yol
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