Özkardaş tarihi tekerrür ettirmeye çalışanlar var

ÖZKARDAŞ TARİHİ TEKERRÜR ETTİRMEYE ÇALIŞANLAR VAR

Ergün YAHAT

YDP'de 11 Nisan'da yapılacak kurultay öncesi başlayan karşılıklı açıklamaların ardından Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Mehmet Özkardaş sosyal medya hesabından ilgi çeken bir açıklama yaptı.

işte o açıklama:

GÖRE GÖRE...

YDP'de içinde başlatılan gereksiz ve zamansız Genel Başkanlık yarısının kazananı kim olursa olsun gerçek olan şu ki, hizipleşme geniş tabanlara yayılırsa ve sağduyu hakim gelmezse, bu kavganın tek kazananı YDP'nin kuruluşundan ve sürekli büyümesinden rahatsızlık duyan, tabanlarından YDP'ye kayıplar veren siyasi partiler olacaktir.

Tarihi yeniden tekerrür ettirmeye çalışanlar var!