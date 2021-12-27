Özkan: “Amcaoğlu protokolün içeriği konusunda derhal açıklama yapmalı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan yaptığı yazılı açıklamada, pilot bir okulda verilmesi düşünülen 10 derslik eğitimin müfredatının, AB’nin baskısı ile mi gündeme geldiğinin de cevaplanması gereken bir başka soru olduğunu kaydetti.
Azer Özkan, “Toplumumuzun, aile içi şiddet özellikle de kadına yönelik şiddet konularında eğitilmesi bir zarurettir ama bunu yaparken araya ‘Toplumsal Cinsiyet Adaleti’ kavramının da sıkıştırılması kafamızda soru işaretleri bırakmıştır” ifadelerini kullandı.
Özkan, “Sayın Olgun Amcaoğlu bu protokolün içeriği konusunda derhal bir açıklama yapmalıdır” dedi.