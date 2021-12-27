Özkan: “Amcaoğlu protokolün içeriği konusunda derhal açıklama yapmalı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan yaptığı yazılı açıklamada, pilot bir okulda verilmesi düşünülen 10 derslik eğitimin müfredatının, AB’nin baskısı ile mi gündeme geldiğinin de cevaplanması gereken bir başka soru olduğunu kaydetti.

Azer Özkan, “Toplumumuzun, aile içi şiddet özellikle de kadına yönelik şiddet konularında eğitilmesi bir zarurettir ama bunu yaparken araya ‘Toplumsal Cinsiyet Adaleti’ kavramının da sıkıştırılması kafamızda soru işaretleri bırakmıştır” ifadelerini kullandı.



YDP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, bu protokolün, “Daha önceki yıllarda billboardlara asılan ve çok ciddi tartışmalara neden olan bazı afişlerin okullara devlet eliyle girmesi ve ders olarak okutulması ise buna tepkilerinin çok sert olacağını” belirtti.Özkan, “Sayın Olgun Amcaoğlu bu protokolün içeriği konusunda derhal bir açıklama yapmalıdır” dedi.