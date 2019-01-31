Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.272
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7961
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Özkan 4 yıl hapis yatacak

Türkiye’den KKTC’ye bir aile yakınlarının 1 milyon ABD Doları alacağını tahsil etmeye gelen ve ev işyerlerini fotoğrafladıktan sonra bölgede Glock marka, 9 milimetrelik tabanca ile tabancaya takılı şarjör içerisinde 13 adet 9 milimetrelik canlı fişek tabancayla yakalanan Fırat Özkan, 4 yıl hapis cezası aldı.

Özkan 4 yıl hapis yatacak

Türkiye’den KKTC’ye bir aile yakınlarının 1 milyon ABD Doları alacağını tahsil etmeye gelen ve ev işyerlerini fotoğrafladıktan sonra bölgede Glock marka, 9 milimetrelik tabanca ile tabancaya takılı şarjör içerisinde 13 adet 9 milimetrelik canlı fişek tabancayla yakalanan Fırat Özkan, 4 yıl hapis cezası aldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:11
Özkan 4 yıl hapis yatacak

Özkan 4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Davanın kararını açıklayan Başkan Fadıl Aksun, Anayasa’ya göre herkesin, barış, güven ve huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, ülkemizdeki huzur ortamını ve adaletin işleyişine karşı işlenen bu suç karşısında sanığa mülayim davranmalarının mümkün olmadığını belritti.Aksun, “Sanık hukuk yerine silahı tercih etmiş ancak şimdi hukuka hesap vermekle yüzleşmiştir. Anayasamıza göre bu ülkedeki hukuk ihtilaflarında yetkili olan KKTC Yargısıdır. Yargı sistemimiz ülkemizde güvenilen kurumların başı çekmekte ve ülkemizin hukuk güvenliğinin kalesi olarak görev yapmaktadır. Sanığın ülkemize geliş amacı başta adalet sistemimize karşı yapılan bir saldırıdır” dedi. Başkan Fadıl Aksun, sanığın veya adına buraya geldiği amcasının, ülkemizin mahkemelerine başvurup, hakkı olan adaleti aramak yerine adaleti kendi yöntemi ile ve suça bulaşarak bulmaya çalıştığına dikkat çekti. Aksun, “Sanığın yakalandığı anda verdiği şifahi beyan olan, “Düşmanım” vardır. Kelimesi dahi oldukça vahimdir. Bu ülkeye yeni varan sanığın, düşmanı olması makul olmamakla birlikte, düşmanı olsa dahi kolluk kuvvetlerine gitmeyip, bunun yerine üzerinde tabanca taşıması, bunu kullanma eğiliminde olduğunu göstermektedir” dedi. Aksun, genelde devlet otoritesine özelde adalet sistemine ve ülkemizin barışçıl yapısına sekte vuran bu suç tipi için hoşgörü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Aksun, “Sanığın polise yardımcı olduğu iddiasına gelince, sanık zaten üzerinde dava konusu tabanca ile yakalanmıştır; Bu açıdan sanığın aleyhindeki dava için polise bir katkısı olmak bir kenara ilk ifadesinde silahın bir başka sanığa ait olduğunu söylemiş, daha sonra ikini gönüllü ifadesinde bunun doğru olmadığını beyan ederek polisi ve adaleti yanıltmaya çalıştığını kabul etmiştir” dedi. Aksun, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
ÖzkanHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim