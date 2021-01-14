Özgürlük mücadelesi lideri 37. ölüm yıldönümünde anılacak

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak tören saat 10.26’da, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.



Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.