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Özgürlük mücadelesi lideri 37. ölüm yıldönümünde anılacak

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 37. ölüm yıldönümü nedeniyle yarın törenle anılacak.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:33
Özgürlük mücadelesi lideri 37. ölüm yıldönümünde anılacak
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Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak tören saat 10.26’da, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.
Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dr Fazıl Küçük
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