Özgürgün’le ilgili meclis komitesinde başkan Öztürk

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Meclis Komitesi’nin başkanlığına UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi.
Komite bugün Başkan ve Başkan Vekili seçimi gündemiyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlığında toplandı.
TOPLANTILAR İÇİN GİZLİLİK KARARI
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Meclis Komitesi’nin başkanlığına UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi.