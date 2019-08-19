Özgürgün’le ilgili meclis komitesinde başkan Öztürk

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Meclis Komitesi’nin başkanlığına UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi.

Komite bugün Başkan ve Başkan Vekili seçimi gündemiyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlığında toplandı.

TOPLANTILAR İÇİN GİZLİLİK KARARI



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre iç tüzük gereği, 28 Eylül’e kadar çalışmalarını tamamlayacak olan komitenin çalışma takvimi içinde yapılacak toplantılar için, gizlilik kararı alındı.