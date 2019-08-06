Özgürgün’ün öfkesi…

Hüseyin Özgürgün hakkında çeşitli söylentiler var…

Örneğin bir yemek yenmiş ve önemli kararlar alınmış!

Düğmeye basılmış…

Bunları açabiliriz elbet;

Özgürgün’ün ayak sesleri diyenler var…

Erken kurultay çağrısı yapacak diyenler de!

Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor diyenler de yok değil…

Hatta UBP’yi yıpratmak için dışarıdan aday olacağı bile iddia ediliyor!

Herkes kendini bir şeylere inandırmış bir şekilde…

Hani bir deli kuyuya taş atar 40 kişi onu çıkarmaya çalışır derler ya!

Onun gibi bir şey işte…

…

Söylentiler nedeniyle kendisiyle telefonda konuşma ihtiyacı hissettik…

Dün aradık, bakmadı!

15 dakika kadar sonra geri dönüş yaptı…

Niye telefona bakmamış biliyor musunuz?

Uykudaymış…

Peki öğlene kadar niye uyusun ki?

Bebek geç uyuyunca nöbet beklemek ona düşmüş…

Adam aşk evliliği yaptı!

Gülü seven dikenine de katlanacak tabi ki…

Bebek ağlayınca, uyumayınca, huysuzluk edince ilk görev annelere düşmez ya!

Ortada aşk varsa bu aşk ta ortak yaşanır…

Böyle aşk böyle sevgi herkesin başına!

…

Diğer konulara gelince…

Kesin ve net konuştu;

Aktif siyasete dönmüyor!

Cumhurbaşkanı adayı filan da değil…

Bu hırsları yok anlayacağınız!

Vekil olmuş, bakan olmuş, Başbakanlık yapmış…

Gözü hiçbir makamda değil!

Ama gelin görün ki belki buna takıntı da diyebilirsiniz, onun aklı fikri hükümette…

Daha doğrusunu söylemek gerekirse Ersin Tatar ve Kudret Özersay’da!

Çok iddialı konuşuyor;

“Bu hükümet gidecek…”

Sonra ekliyor;

“Bu memlekete gram faydaları olmaz!”

Daha da iddialısı;

“Bu hükümetin gitmesi için elimden geleni ardıma koymayacağım…”

…

Peki aşk ve çocuk bakımı işlerinden kalan zamanı ne yapıyor?

Ciddi bir örgütlenme içinde…

Bazı bakanlar, vekiller, örgüt başkanlarıyla dirsek temasını yoğunlaştırmış!

Parti tabanının nabzını tutuyor ve şu yorumu yapıyor;

“UBP’nin içi cadı kazanı gibi…”

Bu hükümeti çoğu partili içine sindirememiş…

UBP’nin Özersay’a koltuk değneği olduğunu söyleyen ve düşünen çok sayıda partili olduğunu belirtiyor!

Özersay’a zaten öfkesini bilmeyen yok da…

Ersin Tatar’a karşı da öfke içinde!

Başbakanlık koltuğu uğruna partinin tek başına iktidarı geri teptiği inancında…

Özellikle sordum yol haritası ne olacak diye;

“Bu hükümeti götürmek için elimden geleni yapacağım” diye yanıtladı…

Çok yakında parti içinde yaşanan kargaşanın dışarıda yansıyıp, patlama yaşanacağını ifade ediyor!

Bakalım bu öfkenin sonucu UBP’de önümüzdeki günlerde hangi önemli gelişmeler yaşanacak…

Zira kokuları şimdiden tütmeye başladı bile!