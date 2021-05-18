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Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği ilk genel kurulunu yaptı

Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, ilk olağan genel kurulunu dün gerçekleştirdi. 

18 Mayıs 2021 Salı 09:30
Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği ilk genel kurulunu yaptı
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Dernek’ten verilen bilgiye göre, Mağusa’da gerçekleştirilen ve Divan başkanlığını Arif Albayrak’ın üstlendiği genel kurulda, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeler tarafından belirlendi. 
Yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, oy birliği ile Meryem Uygar dernek başkanlığına getirilirken, Gaye Astan Çoban genel sekreterliğe, Kemal Tünay ise mali sekreterliğe getirildi. 
Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları şöyle şekillendi:


YÖNETİM KURULU
Meryem Uygar (Başkan), Gaye Astan Çoban (Genel Sekreter), Kemal Tünay (Mali Sekreter), Hüseyin Bahca, Derya Ulubatlı, Ayça Kral ve Dolgun Dalgıçoğlu (Faal üyeler), Fatih Yalıner,  Cansu Denizhan (Yedek üyeler)


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DİSİPLİN KURULU 
Mehmet Ulubatlı (Başkan), Fatma Akilhoca, Arif Albayrak , Zübeyde Giritli (Yedek üye) 


DENETLEME KURULU
Leyla Ulubatlı (Başkan), Tüge Dağaşan, Kader Çal, Dervişe Güneyyeli Kutlu (Yedek üye)
 

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Son Güncelleme: 18.05.2021 11:35
Anahtar Kelimeler:
Özgür Sanat Tiyatro Ve Kültür Derneği
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