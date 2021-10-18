Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği DAÜ’yü ziyaret etti

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyaret Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanı Meryem Uygar, Genel Sekreter Gaye Astan Çoban, Sanat Yönetmeni Mehmet Ulubatlı ve Dramaturg Leyla Ulubatlı tarafından gerçekleştirildi.
Meryem Uygar, ziyarette, “3 Ayna” oyununun Temmuz ayında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda provalarının gerçekleşmesi ve oyunun sahnelenmesi konusunda DAÜ’nün sağladığı imkanların kendileri için çok büyük bir katkı olduğunu vurguladı.
Ziyarette, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından Prof. Dr. Hocanın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdimi de yapıldı.