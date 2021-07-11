“Özgür basın demokrasinin nefes borusu”

KTGB, Kıbrıs Türk basınının doğum günü kabul edilen 11 Temmuz nedeniyle halkın doğru ve hızlı haber alması için yılın 365 gününde gece gündüz çalışan gazetecileri kutladı, merhum gazetecileri andı.

11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımlayan KTGB’nin dün seçilen yeni yönetim kurulu, 11 Temmuz 1889’da Saded gazetesiyle başlayan gazeteciliğin bugüne kadarki sürecinde yaşananların, ülke tarihiyle paralel bir tarihe tanıklık olduğunu ve basın sayesinde kayda geçirildiğini belirtti.

Basın özgürlüğünün, ülkelerin demokrasisiyle direkt bağlantılı olduğunu, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde gazetecilerin onurlu duruşunun büyük önem taşıdığını vurgulayan KTGB Yönetim Kurulu, basın mensuplarının, zaman mevhumu gözetmeden halkın gözü, kulağı, dili olmak için çalıştığını vurguladı.

Ülkenin en büyük basın örgütü olan KTGB’nin, temsil ettiği kitlenin haklarının geliştirilmesi yanında daha demokratik ve çağdaş ortamda görev yapmaları için yıllardır mücadele verdiği de kaydedilen açıklamada, kendi iç denetleme mekanizmalarıyla demokrasinin son kalesi olan basının işlevlerini en doğru biçimde yerine getirmesi bilincini de yaymayı ilke edindiği ifade edildi.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasında, basının ve basın emekçilerinin yaşadığı sorunların koronavirüs salgınıyla tüm sektörlerde olduğu gibi katmerlenerek arttığı ve basın özgürlüğü ile özgür basını tehdit eder hal aldığı kaydedildi.

Bir yandan yayınlarına son veren gazeteler, bir yandan sahiplik yapıları değişen medyada basın özgürlüğünün korunması için gazetecilerin meslek ilkeleri bağlamında onurlu duruşunun daha da önem kazandığı belirtilen açıklamada, “Ancak unutulmamalıdır ki özgür ve etik gazetecilik sadece meslektaşlarımızın değil başta siyasiler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm toplum kesimlerinin gailesi olmalıdır ve herkes bu yönde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir” denildi.

“AGİT BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OFİSİYLE SIKI TEMAS SÜRECEK”

Açıklamada, KTGB’nin basın özgürlüğü ile ilgili Kıbrıs'ta her iki toplumun kardeş basın örgütleri ile ve uluslararası kuruluşlar ile temas ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği vurgulanarak “Özellikle 2017’den beri iş birliği içinde olduğumuz, Avrupa ülkelerinin üye olduğu AGİT'in Basın Özgürlüğü Ofisi'yle Kuzey Kıbrıs'ta basın özgürlüğü konularında sıkı bir temas içinde olunacaktır” ifadeleri yer aldı.