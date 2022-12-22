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Özgün’e destek büyüyor

25 Aralık Pazar günü gerçekleşecek Yerel Seçimlerde Çatalköy Esentepe Belediyesi için dört aday kıyasıya yarışıyor.

22 Aralık 2022 Perşembe 11:03
Özgün’e destek büyüyor

Yerel seçimlerde hükümet yapmış olduğu ittifak anlaşması çerçevesinde ortak aday Ahmet Karal'ı destekleme kararı alırken, CTP de Ceyhun Kırok'u destekleme kararı aldı. Bunun yanında Ahmet Özgün, Cemal Erdoğan ve Mehmet Hulusioğlu bağımsız aday olarak yarışta olduklarını açıklamışlardı.

Çatalköy Esentepe Belediyesi Bağımsız aday Ahmet Özgün’edestek günden güne büyüyor

25 Aralık Yerel seçimlerinde Çatalköy EsentepeBelediyesi’de için bağımsız aday olarak yarışan Özgün, uzun yıllar Şehir Planlama Dairesi’nde çalışmış, bölge insanına yaptığı iyiliklerle isminden söz ettiriyor. Bölgede sessiz sedasız yükselişe geçen Özgün, seçimi göğüsleyeceğime inancının tam olduğuna vurgu yaparak, ‘’Bölgenin hizmet aşkı ile çalışacak bir adaya ihtiyacı var. Günden güne gelişen ve büyüyen Çatalköy ve Esentepe’de halkımızın planlı ve disiplinli çalışacak bir başkana ihtiyacı var. Ben önce kendime, sonra halkıma olan inançla bu yola çıktım. Bu seçim sürprizlerle dolu bir seçim olacak. Bu yarışı kazanacağımdan eminim ’’ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs express

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