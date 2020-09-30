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Özgöçmen: “hükümetten, Haklı Taleplerimiz Konusunda, Eyleme Geçmemizi Beklemeden Adım Atmasını Talep Ediyoruz”

Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen hükümetten, eyleme geçmelerini beklemeden adım atmasını istedi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:22
Özgöçmen: “hükümetten, Haklı Taleplerimiz Konusunda, Eyleme Geçmemizi Beklemeden Adım Atmasını Talep Ediyoruz”
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Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen hükümetten, eyleme geçmelerini beklemeden adım atmasını istedi.

Özgöçmen konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bunun son uyarıları olduğunu da kaydetti.

Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen açıklamasında daha önce açıkladıkları bazı talepleri şöyle hatırlattı:

“Sağlık çalışanlarının özünde meslektaşım hemşire ve ebelerin daha  verimli bir şekilde çalışabilmeleri için dinlendirilmeleri, bunun için senelik izinlerin etkili bir şekilde kullandırılması.

Yıl içinde izin kullanamamamız nedeniyle yanacak izinler konusunda yasal zemin hazırlanarak olası mağduriyetimizin önlenmesi.

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Alacaklı olduğumuz 5 aylık ek mesai konusunda yasal sorumluluklarınızı yerine getirmenizi.

Daha fazla zaman kaybetmeden haklı talebimiz olan risk ödeneği konusunda adım atılmasını.

Covid-19 ile mücadelede emek veren meslektaşlarımın için kamu sağlık çalışanları madde 101(2) ye binaen ödüllendirilmesini talep ediyoruz”

Özgöçmen açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu haklı talepler konusunda eyleme geçmemizi beklemeden hükümetin adım atmasını talep eder ve bu hususta son uyarımız olduğunu kamuoyu ile paylaşırız”.

(DOĞ/ŞEB)

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