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Özgöçmen: “Yasal sorumluluğunu yerine getirmeyenler suç işlemiş sayılır”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, 35/2017 sayılı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yasasının, “Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişiler hemşirelik ve ebelik mesleğini icra edemez” şeklinde düzenlendiğine dikkat çekti. 

04 Kasım 2021 Perşembe 11:15
Özgöçmen: “Yasal sorumluluğunu yerine getirmeyenler suç işlemiş sayılır”

Bu yasal sorumluluğu yerine getirmeyenlerin suç işlemiş sayıldığını belirten Özgöçmen, mahkûmiyetleri durumunda cezaya çarptırılabileceklerini kaydetti. 
Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, birlik yasasına göre uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebelerin, KKTC’de meslek icra edebilmek, kamu hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya diğer resmi veya özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek için birlik üye kütüğüne kayıtlı olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek, üyeliğini korumak zorunda olduklarını belirtti. 
Özgöçmen, yasanın, “Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişiler, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra edemez” şeklinde düzenlendiğine işaret etti.


“ASGARİ ÜCRETİN 5 KATINA KADAR PARA CEZASI VEYA 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI VEYA HER İKİ CEZAYA BİRDEN ÇARPTIRABİLİRLER”
Bu yasal sorumluluğu yerine getirmeyenlerin suç işlemiş sayıldığını vurgulayan Ali Özgöçmen, mahkûmiyetleri halinde aylık asgari ücretin 5 katına kadar para cezası veya 2 yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabileceklerini kaydetti. 
Özel hastane, klinik ve merkezlere çağrıda bulunan Özgöçmen, şunları kaydetti: 

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“Yine yasamıza göre diploması olmadığı halde, bilerek ve isteyerek ve hile ile uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebe unvanı takınan, herhangi bir nedenle hemşirelik veya ebelik yapan ya da kendisini veya başka birisini yalan ve hileli bir şekilde üye olarak, birliğe kayıt eden herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 7 katına kadar para cezasına veya 3 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir şeklinde düzenlendiğini özellikle; özel hastane, klinik ve merkezlerinin dikkatine getirerek, yasaya uygun davranılması konusuna çağrıda bulunur bilgi ve beyan ederiz.”


HALKA İHBAR ÇAĞRISI
Birlik Başkanı Özgöçmen, halka da, kayıt dışı ve özellikle diploması olmadığı halde hemşirelik ve ebelik hizmetleri yürüten, yürüttüğünü zanneden kişileri sözlü ve yazılı olarak birliğe ihbar etmeleri çağrısında bulundu.
Özgöçmen, bu duyarlılığın toplumun profesyonel ve daha kaliteli sağlık hizmeti almasına katkı sağlayacağına vurgu yaptı.
 


 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 12:07
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