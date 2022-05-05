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Özgöçmen: “Ülkede ebe sayısı yeterli değil”

“2017 YILINDAN BU YANA KAMU SAĞLIK SİSTEMİNE EBE İSTİHDAMI YAPILMADI”

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:30
Özgöçmen: “Ülkede ebe sayısı yeterli değil”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, ülkede hem kamu sağlık alanında hem de özel sektörde hizmetlerini sürdüren ebelerin sayılarının yeterli olmadığını kaydetti.
2017 yılından bu yana kamu sağlık sistemine ebe istihdamı yapılmadığını ifade eden Özgöçmen, başta Sağlık Bakanlığı ve hükümetin bu konu hakkında ivedi atımları atmasının zaruri olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Özgöçmen, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Ebelik mesleğinin, insanın ilk doğduğu andan itibaren başladığını ifade eden Özgöçmen, “Ebe, sadece doğuma yardım eden kişi değil, doğumun sağlıklı olabilmesi; üremenin sağlıklı gelişmesi için de aynı zamanda bu süreçte insanlığa destek olan kişiler demektir” dedi. Özgöçmen, ebelerin, sağlıklı doğum yapılması ve annenin sağlıklı olması için yardımcı olduğunu kaydetti.

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Ebelerin, doğum anında annenin elini tuttuğuna ve ona destek sağladığına işaret eden Ali Özgöçmen, yüzyılların geçmesi, insanlığın devam etmesinin ebelik mesleğinin de yükselmesini beraberinde getirdiğini belirtti.
Ebeliğin ulvi, saygın ve özveri isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Özgöçmen, ebelik mesleğinin ülkede birliğin çatısı altında örgütlendiğini ifade etti.
Ülkede hem kamu sağlık alanında hem de özel sektörde hizmetlerini sürdüren ebelerin sayılarının yeterli olmadığını kaydeden Ali Özgöçmen, bu konuda teşvik edici makamların gerekli önemi göstermelerinin önem arz ettiğini belirtti.
2017 yılından bu yana kamu sağlık sistemine ebe istihdamı yapılmadığını ifade eden Özgöçmen, gelinen noktada kadın doğum kliniklerinin selametinin tehlike altında olduğunu savundu. Özgöçmen, başta Sağlık Bakanlığı ve hükümetin bu konu hakkında ivedi atımları atmasının zaruri olduğunu kaydetti.
Pandemide de gösterdikleri çaba, gayret ve başarıları için ebelere teşekkür eden Özgöçmen, dünyada ve ülkede ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutladı.

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Son Güncelleme: 05.05.2022 16:05
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