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Özgöçmen: “İnsan kaynaklarımızı doğru yönetemediğimiz sürece hemşire sayısı artırılsa da benzer sorunlar yaşanacak….”

12 Mayıs 2022 Perşembe 15:00
Özgöçmen: “İnsan kaynaklarımızı doğru yönetemediğimiz sürece hemşire sayısı artırılsa da benzer sorunlar yaşanacak….”

“SİSTEMİN BÜTÜNÜNÜN DİSİPLİN ALTINA ALINMASI İÇİN KARARLAR ÜRETMELİ”

Kıbrıs Türk Ebe ve Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, ülkede hemşire eksikliği olduğunu ancak insan kaynakları doğru yönetilmedikçe hemşire sayısı artırılsa da benzer sorunlar yaşanacağını kaydetti.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Özgöçmen, hemşireliği teşvik edici yasal ve politik kararlar alınmasını; risk ödeneklerinin verilmesini; kadrolarının güncellenerek istihdam yaratılmasını ve Hemşirelik Dairesi kurulmasını talep etti.

Özgöçmen, siyasi otoritenin kişiler üzerinde yanlı karar alındığını savunarak, bu kararlardan imtina edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Özgöçmen, “Sistemin bütününün disiplin altına alınması için kararlar üretmeli” dedi.

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“MİLYONLARIN KAZANILDIĞI BAZI HASTANE VE KLİNİKLERDE HEMŞİRELER ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILIYOR VEYA YATIRIMLAR BÖYLE YAPILIYOR”

Özel sektörde çalışan hemşirelerle ilgili de konuşan Ali Özgöçmen, milyonların kazanıldığı bazı hastane ve kliniklerde hemşirelerin asgari ücretle çalıştırıldığını veya yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını savunarak, özel hastane ve klinik işletmecilerine “Çalışanlarınızın haklarını koruyun” diyerek seslendi.

“ÜLKEDE BİN 406 HEMŞİRE ÇALIŞIYOR…”

Birliğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Özgöçmen, ülkede bin 406 hemşirenin fiilen çalıştığını söyledi. Ülkede her bin kişiye 3.76 hemşire düştüğünü kaydeden Özgöçmen, bu oranın İtalya’da 5.49, Hollanda’da 10.29 ve Türkiye’de 4 olduğunu belirtti.

Özgöçmen, denetimler sonucu sözde hemşirelik yapan kişi ya da kişilerin tespit edildiğini de belirterek, “Ebe ve hemşirelerimizin yüzde 95’ini kayıt altına aldık. Geriye kalan yüzde 5’lik kısım denetlemelerde tespit edilerek kayıt altına alınmaya devam ediliyor” dedi.

 

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Son Güncelleme: 12.05.2022 15:55
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