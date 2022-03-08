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Özgöçmen, “Emekçi kadınlar tüm dertlere, tüm sorumluluklarına, onca cefaya rağmen eğilmeden bükülmeden çalışmaya devam ediyor”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, emekçi kadınların tüm dertlere, tüm sorumluluklarına, onca cefaya rağmen eğilmeden bükülmeden çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Bizler sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerde kendiniz ile ne kadar gurur duysanız azdır” dedi.

08 Mart 2022 Salı 10:30
Özgöçmen, “Emekçi kadınlar tüm dertlere, tüm sorumluluklarına, onca cefaya rağmen eğilmeden bükülmeden çalışmaya devam ediyor”

Özgöçmen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, başta görevi başındaki kadın meslektaşları olmak üzere tüm yurt ve dünyada ki kadınların gününü kutladı. 
Özgöçmen, pandeminin baş aktörü olan meslek grupları arasında hemşirelerin yer aldığını ve bu meslek gurubunun yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğuna işaret ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Herkes pandemi de pencereden bile bakmaya korkarken, ülkenin cefasını derdini çeken, çocuklarından ailesinden koparak aylarca çalışan yerine göre ölümü göze alan hatta hasta olan bu kadınlar için iş yaşamlarında herhangi bir sosyal ya da ekonomik iyileştirme yapıldı mı?

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Yapılmadı.! O yüzden bunun sorumluları çıkıpta kadınlar gününü kutlamasın.! Özel sektörde hastanelerde kliniklerde çalışan kadın emekçi hemşireler milyonları kazandırdıkları kuruluşlar tarafından asgari ücretle çalıştırılmaya mahkum ediliyor mu? Evet, hiç utanmadan! O zaman bunu sorumluları da çıkıp kadınlar gününü kutlamasın.!
Devlet hastanelerinde temizlik ve çamaşırhane işlerinde görevli kadın emekçi kardeşlerimiz asgari ücretle çalıştırıldıkları yetmezmiş gibi aylarca maaşlarını alabildiler mi?
Tabi ki hayır.! Bunun sorumluları da çıkıp kadınlar gününü kutlamasın.!”

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Son Güncelleme: 08.03.2022 10:41
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