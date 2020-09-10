Özgöçmen'den eleştiri

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, 3 hemşireye yapılan koronavirüs testinin poztif olduğunu öne sürdü.
Özgöçmen, “1 Temmuz açılımı ile ilgili olarak dafalarca uyarmamıza rağmen ülkeye karantinasız girişlere müsade ederek kendi toplumuna salgının yayılmasına zemin hazırlayan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümet derhal istifa etmelidir” dedi.
Özgöçmen, Sağlık bakanlığı’nı, onca zaman geçmesine rağmen halen daha sağlık çalışanları için çalışma esasları konusunda bir eylem planı ve organizasyon şeması hazırlamadığı için de eleştirdi.