Özgöçmen'den eleştiri

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, 3 hemşireye yapılan koronavirüs testinin poztif olduğunu öne sürdü.

Özgöçmen, “1 Temmuz açılımı ile ilgili olarak dafalarca uyarmamıza rağmen ülkeye karantinasız girişlere müsade ederek kendi toplumuna salgının yayılmasına zemin hazırlayan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümet derhal istifa etmelidir” dedi.

“Yasa dışı bir şekilde mevsimlik işci adı altında istihdam edilen üç meslektaşımızda corona virüsü pozitif olarak tespit edilmiştir” diyen Özgöçmen, “Defalarca uyarılarımızı dikkate almayıp, yeterli deneyime sahip olmayan mevsimlik işçi olarak istihdam edilen meslektaşlarımızı covid 19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirerek aslanın ağzına atan ve bulaşmalarına sebep olan başta sağlık bakanlığı olmak üzere tüm hükümet suçludur” ifadesini kullandı.

Özgöçmen, Sağlık bakanlığı’nı, onca zaman geçmesine rağmen halen daha sağlık çalışanları için çalışma esasları konusunda bir eylem planı ve organizasyon şeması hazırlamadığı için de eleştirdi.