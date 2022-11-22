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Özge Taşker Falyalı: Adalete güveniyorum

Silahlı saldırıda öldürülen İş insanı Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, ek ifade verdi, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve kamu davasına katılmak istediğini söyledi

22 Kasım 2022 Salı 11:38
Özge Taşker Falyalı: Adalete güveniyorum

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Silahlı saldırıda öldürülen İş insanı Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, ek ifade verdi, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve kamu davasına katılmak istediğini söyledi

Sonunda kadar takip edeceğim

Çatalköy'de haince saldırı neticesinde öldürülen sevilen İş insanı Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, müşteki sıfatıyla ek ifade verdi. Girne Kaza Mahkemesi’nde kayda geçirilen ek ifadede İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Metin Süs, Abdülrahim Çelik, Ender Yıldız hakkında şikayetçi olduğunu, kamu davasına katılmak istediğini söyledi.  Mahkemenin ardından açıklama yapan hem Türkiye'de devam eden yargılamanın, hem KKTC'de devam eden yargı sürecinin takipçisi olacağının ve adaletin mutlaka yerini bulacağını, adalete olan güveninin ve inancının devam ettiğini altını çizerek vurguladı.

Kamu davasına katılmak istedi

İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 6 Ekim 2022 tarihli ilk duruşmada verilen ara karar gereğince, Özge Taşker Falyalı, Svetlana Gulua ve bir kısım tanıkların beyanları Girne Kaza Mahkemesi'nde dün kayda geçirildi.

Sevilen iş insanı Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı da müşteki sıfatıyla ilk kez ayrıntılı beyanda bulundu. İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Metin Süs, Abdülrahim Çelik, Ender Yıldız hakkında şikayetçi olan Özge Taşker Falyalı devam eden kamu davasına katılmak istediğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ettiğini söyledi.

Yargıya güveniyorum

Henüz eşi Halil Falyalı defnedilmeden önce ifadesi  alınan Özge Taşker Falyalı istinabe yoluyla alınan ifadesinde  özetli hain saldırının öncesine ve sonrasına ilişkin detaylı ifade verdi.  Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzurunda basına kapalı gerçekleşen duruşma sonrasında mahkeme bahçesinde kısa bir açıklama yapan Özge Taşker Falyalı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’da eşime düzenlenen bu hain suikastın davaları görülmektedir. İstanbul’da sürmekte olan davamız için ek ifadede bulundum. Davamızın peşindeyiz. Yargıya olan güvenim sonsuzdur. Tüm polislerimize savcılarımıza avukatlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Eşim için çocuklarımın geleceği için yargıya güveniyorum” dedi.

Özge Taşker Falyalı, hem Türkiye'de devam eden yargılamanın, hem KKTC'de devam eden yargı sürecinin takipçisi olacağının ve adaletin mutlaka yerini bulacağını, adalete olan güveninin ve inancının devam ettiğini altını çizerek vurguladı.

İstanbul’da ikinci duruşma 15 Aralık

15 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak ikinci duruşma öncesinde KKTC soruşturma makamının topladığı delillerin mahkemeye ulaşması halinde yargılamanın seyrinin değişeceği, inkara yönelik savunmaların aksinin ortaya konulacağı ve olayın perde arkasının daha da aralanması bekleniyor.

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