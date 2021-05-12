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ÖZEV’e anlamlı katkı

Ülkemizde farklı gelişim gösteren bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine katkı koyan Özel Eğitim Vakfı’na (ÖZEV), iş insanı Ceren Çaycılar ONGAN tarafından anlamlı bağış yapıldı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:18
ÖZEV’e anlamlı katkı
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Ülkemizde farklı gelişim gösteren bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine katkı koyan Özel Eğitim Vakfı’na (ÖZEV), iş insanı Ceren Çaycılar ONGAN tarafından anlamlı bağış yapıldı.

9 Öğrencinin bir yıllık oluşturulan eğitim ve rehabilitasyon programına katkıda bulunan iş insanı Ceren Çaycılar Ongan, farklı gelişen bireylere güvenli bir gelecek sunmanın önemine işaret ederek, “ÖZEV’i yakından takip ediyorum, hocalarımızın ve yönetimin özveriyle çalıştıklarına şahit oldum. Herkesi ÖZEV’i ziyaret etmeye ve destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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ÖZEV Kurucu Başkan ve Genel Müdürü Ersin GÖRSAY teşekkür belgesi takdiminde Ongan’a teşekkür ederek, “Bu anlamlı katkı sayesinde dokuz öğrencimizin yaşamlarına dokunma şansı bulmuş olduk bu bizler için çok değerlidir. Buna vesile oldunuz umarım bu davranışınız örnek teşkil eder ve daha fazla ihtiyaçlı bireye hep birlikte ulaşırız. ÖZEV bir hayır kurumu vakıf olup kamu kurumu vazifesi yürütmekte ve ükemizin özel eğitim sistemine önemli bir katkı yapmaktadır. Tüm dünyada bu sorun devlet sivil toplum ve sosyal sorumluluk olgusu ile birlikte paralele yönetilmektedir. İnşallah sizler gibi daha nice değerli iş insanlarımız bu alanda sosyal sorumluluk projeleri geliştirir ve ülkemizde farklı gelişen bireylerin yaşam seyrinde karşılaşılan sorunlar hep birlikte giderilir” dedi.

Ongan’a öğrencilerin eğitimleri kapsamında yapılan hediyeler ve teşekkür belgesi takdim edildi.

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