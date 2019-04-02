Özev İle Kolan Brıtısh Hospıtal Koruyucu Hekimlik Protokolü İmzaladı



Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Özel Eğitim Okul ile Kolan British Hospital, koruyucu hekimlik kapsamında protokol imzaladı.



Protokol çerçevesinde 1 yıl süreyle 2 haftada bir Kolan Hastanesi’nden hekimler ÖZEV’de eğitim görenlere ve gerekirse ailelerine destek verecek.



ÖZEV’de bugün imzalanan protokol sırasında ÖZEV Başkanı Ersin Görsay ve Kolan British Hospital Başhekimi Harun Gülmez birer konuşma yaptı.



GÖRSAY



ÖZEV Başkanı Ersin Görsay, 2 Nisan’ın Dünya Otizm Farkındalık günü olduğuna dikkati çekerek, otizmin,1/59 oranı temel alındığında ülkede en az 10 bin civarında insanı ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.



Görsay, erken teşhis için tarama testlerinin zorunlu sağlık hizmeti kapsamında olması ve yoğun bireysel eğitimin, otizmin halen bilinen en etkin tedavi yöntemi olduğuna işaret ederek, ülkede eğitimin dünya normlarına uygun biçimde ayda 40 saate çıkarılmasının yanı sıra tam zamanlı, kesintisiz ve multidisiplin yaklaşımla bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini söyledi.



ÖZEV’in kuruluşu ve faaliyetleri hakkında da bilgi veren Görsay, “ÖZEV, bu ilkelerin uygulanabilmesi ve erken tanıyla yoğun eğitim sayesinde otizmli çocukların sorunlarının giderilmesinde büyük kazanımların elde edilmesine yardımcı olacağını bizzat yürüttüğü programlarda14 yıldır yaşayarak görmektedir” dedi.



Görsay, 140 öğrencisi olan ÖZEV’in halen devlet desteğiyle tam zamanlı kesintisiz ve multidisipliner ilkeler çerçevesinde 0-35 yaş dilimi aralığındaki farklı gelişim gösteren bireylere hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.



Ersin Görsay, ÖZEV’in bu misyonunu, otizmle mücadele merkezi pozisyonuyla Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Merkezi (EÇDEM) projesi ile daha da etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflediğini vurguladı.



Görsay, tüm paydaşları otizmle mücadelede bir devlet politikası oluşturma konusunda dayanışmaya davet ederek “Otizmi farkında olmak ve hamaset yerine, gereğini yapmak, fark yaratacaktır. Haydi devlet politikasını oluşturmak için adım atalım. Kararlı olalım” dedi.



GÜLMEZ



Kolan British Hospital Başhekimi Harun Gülmez ise, otizmin, çağın hastalığı olduğuna işaret ederek, “En önemlisi de geleceğimiz çocukları etkileyen bir hastalık” diye konuştu.



1980’de 3000’de 1; 1990’da 2 binde 1 görülen bu hastalığın şimdi dünya sağlık örgütü verilerine göre 59’da 1 görülür hale geldiğine dikkat çeken Gülmez, bu hastalığın ailelerin gelişimi ve koruyucu hekimlik noktalarında da farkındalık gerektirdiğini söyledi.



Otizme sadece bir hastalık olarak bakılmaması ve toplumun genelinin farkındalığı artırmak gerektiğini belirten Gülmez, toplumun genelinin farkındalığının arttırılmasının önemine işaret etti.



Gülmez, ÖZEV’in verdiği hizmetin çok önemli ve değerli olduğunu kaydederek, kendilerinin de kurumsal olarak bu sistemin içinde yer almak istediklerini ve destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.



(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI



Haber: Arzu Köprülü Fotoğraf: Hüseyin Sayıl