KIBRIS RUM LİDERLİĞİNİN SALGIN ÖNLEMLERİ GEREKÇESİYLE AB VATANDAŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARINA KKTC’YE GEÇİŞ KISITLAMASI UYGULAMASININ AB’NİN DE GÜNDEMİNDE OLDUĞU TEYİT EDİLDİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın mektubuna AB'den açıklayıcı yanıt geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudret Özersay, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’e hitaben 13 Temmuz tarihinde Kıbrıs Rum liderliğinin geçişlerde uyguladığı kısıtlamalara ilişkin yazdığı mektubuna bugün AB’den yanıt geldiğini belirtti.

Özersay, “Rum liderliğinin geçişlerde uyguladığı mantıksız kısıtlamalara ilişkin gerçekleri izah ettiğim mektubuma AB Komisyonu Başkanı adına verilen yanıtta; geçişlerde uygulanmakta olan durumdan haberdar oldukları, GKRY’nin buna gerekçe olarak Covid-19 önlemlerini gösterdiği, AB Komisyonu’nun bu kısıtlamaları yakından takip ettiği ifade edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“RUM TARAFI SALGINI GEÇİŞLERİ ENGELLEMEK İÇİN FIRSAT OLARAK KULLANIYOR”

1 Temmuz itibarıyla Kıbrıs Rum liderliği ülkeye Güney Kıbrıs’tan gelmek isteyen AB vatandaşı da dahil tüm üçüncü ülke vatandaşlarına geçiş izni vermediğini anımsatan Özersay, “Bunun tamamen siyasi bir karar olduğu, salgın önlemleriyle herhangi bir bağı olmadığı ve Kıbrıs Türk ekonomisini kötü yönde etkilemek için Rum tarafınca kullanılan bir fırsat olduğu aşikardır.” dedi.

“RUM LİDERLİĞİNİN AMACI EKONOMİMİZİ ZAYIFLATMAK”

Özersay şöyle devam etti:

“Tüm bunları izah ettiğim mektubuma, AB Komisyonu Başkanı adına verilen yanıt bizleri tatmin etmemiştir. En objektif bakışla son iki haftadır Güney Kıbrıs’ta yeni vakalarda bir patlama yaşanmaktadır. Güney Kıbrıs’ın salgınla mücadelede ciddi sorunlar yaşadığı gün gibi açıktır. Hal böyleyken KKTC’ye geçmek isteyen, üstelik ellerinde ülkemize geçmek için şart olan COVİD-19 negatif test sonucu bulunan kişileri engellemenin herhangi bir açıklaması olamaz. Halihazırda Lokmacı kapısını da açmaktan imtina eden Kıbrıs Rum tarafı, özelde Lokmacı esnafına ekonomik olarak zarar vermekte, genelde ise AB vatandaşları dahil üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC’ye geçişlerini engelleyerek ülkemizin ekonomisine zarar vermektedir. Rum liderliğinin bu iyi niyetten yoksun siyasi kararını her platformda gündeme taşımaya devam edecek ve kamuoyumuzu bu doğrultuda bilgilendireceğiz.

GEÇİŞLERDE AYRIMCILIK POLİTİKASI

Rum ayrımcılığı sadece ada dışından gelen AB veya üçüncü ülke vatandaşlarına değil ülkemize geçişler konusunda her alanda devam etmektedir. Bilindiği üzere Kıbrıs Rum liderliği, Güney’de çalışan veya eğitim görenlerin dışında, her geçişte 72 saat geçerli COVİD-19 negatif test bulundurma zorunluluğu uygulamasını geçiş kapılarında sürdürmekte ancak hava yoluyla kendi ülkesine 20’yi aşkın ülkeden testsiz girme imkanı tanımaktadır.”

