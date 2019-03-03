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Özersay’dan uluslararası topluma çağrı: “Doğal gaz konusunda harekete geçin”

Özersay’dan uluslararası topluma çağrı: “Doğal gaz konusunda harekete geçin”

03 Mart 2019 Pazar 12:40
Özersay’dan uluslararası topluma çağrı: “Doğal gaz konusunda harekete geçin”

“YA ŞİMDİ DEVREYE GİRİP KIBRIS RUM TARAFINI DOĞAL GAZ KONUSUNDA BİZİMLE MASAYA OTURMAYA İKNA EDECEKLER YA DA BİZ ATACAĞIMIZ ADIMLARLA KENDİ HAKLARIMIZA KENDİMİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay uluslararası topluma doğal gaz konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de İslam İşbirliği 46. Dönem dışişleri bakanları konsey toplantısına katılan Özersay, Kıbrıs adası etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili olarak geri dönülmez bir yola girilmeye başlandığına dikkat çekti.

Bölgede barış ve istikrarı önemsediğini söyleyen her devletin bu son gelişmelere kayıtsız kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini kaydeden Özersay, “Ya şimdi devreye girip Kıbrıs Rum tarafını doğal gaz konusunda bizimle masaya oturmaya ikna edecekler ya da biz atacağımız adımlarla kendi haklarımıza kendimiz sahip çıkacağız” dedi. 

Doğal gaz konusunda iki taraf arasında iş birliği yapılmasının hem bölge barışı hem de Kıbrıs adasının geleceği açısından en akılcı şey olacağını kaydeden Özersay, Kıbrıs Rum tarafında doğal gaz konusunda kurulan fon hakkında da açıklamalarda bulundu.

“RUMLARIN PAYLAŞMAYA DAİR İSTEKSİZLİĞİNİ KÖRÜKLEYECEK”

Bakan Özersay yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklere de ait olduğu herkes tarafından kabul edilen bu zenginliğin Kıbrıslı Rumlar tarafından tek yanlı olarak kullanılmasına bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da izin verilmesi durumunda, Kıbrıs Rum liderliğinin paylaşmaya dair var olan isteksizliğinin daha da körüklenmiş olacağını kaydetti. 

Uluslararası toplumun bu noktada harekete geçmemesi ve doğal gaz şirketleri üzerinden Rum tarafını Kıbrıs Türk tarafıyla iş birliğine zorlamaması durumunda statükonun daha da bir perçinleyeceğini söyleyen Özersay, “Bazı devletlerin ve uluslararası aktörlerin Doğu Akdeniz bölgesinde statükonun sağladığı göreceli istikrardan memnun oldukları aşikardır. Ancak mevcut durumun aynen devamı Kıbrıs Türk halkına zarar vermektedir. Bize de ait olan bu kaynaklara dair karar verilmesi sürecinden ve kullanımından dışlanıyor olmamıza seyirci kalamayız. Federal ortaklığın olmazsa olmazı olan paylaşma iradesi Kıbrıs adası ve Kıbrıslı Rumlar bağlamında zaten yetersizken şimdi bu son gelişmelerle bu isteksizlik daha da bir körüklenmiş olacaktır. Bölgede barış ve istikrarı önemseyen hiçbir devlet bu gelişmelere kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“OLMASI GEREKEN BÖYLE BİR FON DEĞİLDİ”

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün karara bağlanan yasa ile kurulan doğal gaz yatırım fonu hakkında ise Özersay şunları ifade etti:
 
“Olması gereken böyle bir fon değildi. Daha farklı bir görüntü yaratılmaya çalışılıyorsa da bu fon sadece Kıbrıslı Rumların menfaatlerine hizmet edecektir. Kamu borçları için harcanamayacak olsa da Kıbrıs Rum devletinin bütçesi içerisinde çeşitli harcamalar için kullanılabilecek olan bu fon yerine yönetimi hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yer alacağı uluslararası bir fon yaratılmalıydı. Bu fırsat henüz kaçmış değil. Adanın tamamında yapılacak kazılar sonucunda çıkarılacak olan kaynakların tamamı tek bir uluslararası fonda toplanabilir ve hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacak şekilde hem Güney Kıbrıs hem de Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak yatırımlarda kullanılabilir. Gerek uluslararası bir fonun kurulması gerekse yönetilmesi bakımından her iki tarafın da lisans verdiği şirketlerin devreye girebileceklerini düşünüyorum. Bana göre çıkış yolu doğal gaz konusunda acilen uluslararası bir fon kurmaktan ve iş birliği yaparak birlikte işletmekten geçer. Yapılacak olan yatırımların Kıbrıslı Türkler tarafından da kullanılabileceği söylemi ile kimse bizi kandırmaya kalkmasın.” 

“FON İLE HAKKINIZ KORUNACAK FİLMİNİ DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK”

Bakan Özersay, Kıbrıs Rum siyasi liderliğini tek yanlı düzenlemelerle Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmek yerine bir an önce doğal gaz konusunda iş birliği yapmaya davet ederek “Geçmişte güneyde kalan Kıbrıs Türk mallarının kullanım tazminatları konusunda Kıbrıs Rum yönetiminin yaptıklarını çok iyi biliyoruz, yaşayarak gördük. Hem ortada içerisinde tazminatların biriktiği bir fon yoktur, hem de Kıbrıslı Türklerin kullanımı Rum yönetimince tek yanlı olarak kapsamlı çözüm ertesine ertelenmiştir. Özetle biz fon aracılığıyla hakkınız korunacak filmini daha önce gördük” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.03.2019 16:01
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