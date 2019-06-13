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Özersay’dan, Özgöçmen’in cinayet zanlısının iadesiyle ilgili açıklama

Özersay’dan, Özgöçmen’in cinayet zanlısının iadesiyle ilgili açıklama

13 Haziran 2019 Perşembe 16:09
Özersay’dan, Özgöçmen’in cinayet zanlısının iadesiyle ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs ile yapılan suçlu değişiminin “Güney’deki muhatabı Andreas Mavroyannis’le yapılan gayri resmi görüşmeler sonucu” olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Özersay, BRT’de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak, Hasan Işık Özgöçmen’in cinayet zanlısının iadesinin uzun süren görüşmeler sonucunda BM’nin aracılığıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Özersay, bugüne kadar teknik komite üzerinden sadece bilgi değişimi yapıldığını, zanlıların ve suçluların karşılıklı olarak verilmesi ve alınmasının gerçekleşemediğini ve bunun sıkıntı yarattığını belirtti. 

“AYLAR SONRA BÖYLE BİR SONUCA VARDIK, MEMNUNUZ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Bu konu bakanlığımız üzerinden bizim yürüttüğümüz bir takım görüşmeler sonucu elde edilen bir sonuçtur. Aylar önce, bir önceki hükümet döneminde hükümet adına bir sorumluluk üstlenerek Kıbrıs Rum tarafıyla kurmuş olduğum diyalog sonunca elde edilen bir sonuçtur. Bugüne kadar çoğu zaman teknik komite üzerinden sadece bilgi değişimi yapılabiliyordu. Zanlıların veya suçluların karşılıklı olarak verilmesi veya alınması durumu gerçekleştirilemiyordu ve bu bir sıkıntı yaratıyordu. Biz özellikle Kıbrıs Rum tarafında muhatabımla yaptığım görüşmelerde ve kurmuş olduğum diyalogla aylar sonra böyle bir sonuca varabilmiş ve böyle bir gayri resmi uzlaşıya varabilmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Çünkü bugün itibariyle bizler adanın bir tarafında suç işleyip diğer tarafına kaçarım orada istediğim gibi hayatımı sürdürürüm, işlediğim suç da cezasız kalır diyenlere bir mesaj vermiş oluyoruz. Bu suçların ve suç işlemeye meyilli olanların caydırılması açısından, önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum.

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Yakın zamana kadar sadece teknik komite üzerinden bilgi değişimi yapılabilirken şimdi bu geldiğimiz aşamada BM’nin aracılığıyla iki taraf arasında kurmuş olduğumuz bu diyalog yoluyla, bir pratik mekanizmayla bu şekilde suç işleyenlerin ya da zanlı olanların karşı taraf ile verilmesi ve alınması yoluna gidebilmiş olmak bence olumlu bir gelişmedir.”

“DİYALOG HALİNDEYDİK”

“Bu durum siyasi olarak istismar edilmemeli” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“Bu bir tür gayri resmi uzlaşının sonucunda çıkan işbirliğidir.  İki taraf belirli bazı konularda, kamu yararı söz konusu olan, her iki tarafın da lehine olan konularda diyalog içinde olmalı ve işbirliği yapabilmelidir.

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile bir süredir bu konuda ve başka konularda diyalog halindeydik. Gerek şahsım ve Sayın Mavroyannis arasında doğrudan diyalog şeklinde gerekse BM kanalıyla dolaylı diyalog şeklinde her iki tarafında yararına olacak kamu menfaatine olacak konularda sonuç almak için görüşme yapıyorduk, diyalog halindeydik. Bunun böyle bir olumlu sonuç ortaya çıkarması bize göre önemlidir.

Bundan sonrası için de özellikle yabancı uyruklu olan ve adanın bir tarafında suç işleyip de adanın diğer tarafına kaçan kişilerin bu şekilde adalete teslim edilmesi veya yargılanmadan muaf tutulmasının önlenmesi için buna benzer işbirliklerinin devam etmesi çabasını ortaya koyacağız ve buna benzer konularda yol kat edebilmek için bu diyalogu sürdüreceğiz.

Bu bağlamda Mavroyannis’e, Kıbrıs Rum tarafına ve BM yetkililerine ve aynı zamanda bakanlık personelime böyle bir sonucun elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Son Güncelleme: 13.06.2019 19:25
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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