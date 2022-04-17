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Özersay’dan hükümete tepki…

“PROTOKOL METNİNİN AÇIKLANMASI KONUSUNDA GELEN GİDENİ ARATIYOR”

17 Nisan 2022 Pazar 15:00
Özersay’dan hükümete tepki…

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’yle imzalanan ekonomik protokolün, üzerinden günler geçmesine rağmen açıklanmamasını eleştirdi.

“Ersan Saner ve Ersin Tatar’ın Başbakanlığı döneminde protokollerin ana metninin imzalandığı gün açıklandığını” hatırlatan Özersay, son protokolün ana metninin hâlâ açıklanmamasının, gecikmenin nedenini sordu ve “hükümet aracılığıyla KKTC’nin hangi taahhütler altına girdiğini, hangi sözlerin verildiğini kimsenin daha öğrenemediğini” söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Özersay, hükümete seslenerek “Geçmiş uygulamalardan farklı olarak kamuoyu ile halen daha paylaşmadığınıza göre bir şeylerden çekindiğinizi anlıyoruz. Yeterince şeffaf değilsiniz. Pazartesi günü Meclis’te muhalefet bu protokolü nasıl, neye göre değerlendirsin? Bu şekilde muhalefet olarak bizim denetimimizden kendinizi kurtarabileceğinizi düşünmüyorsunuzdur umarım. Ersan Saner dönemine ve Ersin Tatar dönemlerine baktığımızda, protokol metinlerinin, bilginin kamuoyu ile paylaşılması açısından gelen gideni aratıyor demek mümkün” ifadelerini kullandı.

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 “PROTOKOL METNİ ORTADA YOK, SADECE FAİZ BEY’İN YORUMLARI VAR”

 Özersay, açıklamasında önceki hükümet dönemlerinden örnekler vererek şunları kaydetti:

“Başbakan Ersin Tatar döneminde Türkiye ile protokol 20 Temmuz 2020’de imzalandı. Aynı gün anlaşmanın altına imza konulan ana metni, ekleri olmaksızın kamuoyu ile basınla paylaşıldı. İki gün sonra yani 22 Temmuz’da ise protokolün tüm ekleri ve tabloları tam metin halinde basına verildi, kamuoyuna açıklandı.

Başbakan Ersan Saner döneminde Türkiye ile protokol 3 Mart 2021’de imzalandı. Yine aynı gün anlaşmanın altına imza konulan ana metni ekleri olmaksızın kamuoyu ile basınla paylaşıldı, hatta Başbakanlık sayfasından da yayınlandı. İki gün sonra yani 5 Mart’ta da tüm ekleri ve tablolar tam metin halinde basına verildi, kamuoyuna açıklandı.

Bugüne geldiğimizde, Başbakan Faiz Sucuoğlu Türkiye ile protokolü 14 Nisan’da imzaladı. Diğer örneklerin aksine aynı gün imzalanan ana metni kamuoyunda, basında gören olmadı. Metin ortada yok. 17 Nisan oldu, değil ana metin, ekler ve tablolar ortada yok. Henüz sadece bir basın toplantısında yapılan açıklama ve Faiz Bey’in yorumları var.”

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Son Güncelleme: 18.04.2022 00:31
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