Özersay’dan halka sağduyu çağrısı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, halka sağduyu çağrısı yaparak, pandemiye karşı başarının birlikte mücadele edilerek sağlanabileceğini söyledi.

Özersay, muhalefet olarak hükümete eksiğini, yanlışını yapıcı bir üslupla söyleyip önerilerle ve gerekirse baskıyla doğruya yönlendireceklerini belirten Özersay, her bireyin üzerine düşeni de ihmal etmeden yapması gerektiğinin altını çizdi.

“HERKES SAĞDUYULU DAVRANARAK SEVDİKLERİNİ, ÜLKEDEKİ HERKESİ KORUMALI”

Salgının ilk aylarında başarılı olunmasının tek nedeninin hızlı karar alınıp uygulanmasının olmadığını ifade eden Genel Başkan, vatandaşların sağduyu ile hareket edip mücadeleye sahip çıkmasının büyük rol oynadığını belirtti. Özersay vatandaşa virüsten korunmak için şu önerilerde bulundu:



Bakkala, kasaba, markete gittikten sonra ellerinizi hatta imkanınız varsa raflardan aldıklarınızı kolonya ile dezenfekte etmeye özen gösterin. Süpermarkette tezgah üzerine, yerine göre arabanın yanında yere ya da araba içerisine koyduğunuz naylon poşetleri evinize getirdiğinizde yemek masanıza, tezgaha koymayın, mümkünse hemen boşaltıp atın. Kamuya açık mekanlarda kapı, pencere kollarını tutup açıp kapadıktan sonra kolonya ya da alkol ile ellerinizi mutlaka dezenfekte edin. Açık olan yerlerde dışarıda karşılaştığınız insanların yanına, dibine kadar sokulup konuşmayın, insanlarla konuşurken mesafenizi koruyun.”



