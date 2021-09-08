Özersay'dan Güney Kıbrıs'taki Atatürk düşmanlığına tepki

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Sigma Live’ın haberine göre, Oxford Discover Futures kitabında Mustafa Kemal Atatürk için “Türkiye’nin muhteşem kahramanı” olarak verilen bölüm için İngilizce öğretmenlerine “o sayfayı yırtın” bilgisi verildi.

Konuyla ilgili Rum Öğretmenler Sendikası’nın birtakım şikayetleri almasının ardından başlayan tartışma hakkında Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Rum tarafında bazı kesimlerin “kötü Türkiye” algısı dışında başka bir algı oluşturulmasının istemediğini belirten Özersay, “Belli ki Rum tarafında bazı kesimler öğrencilerin Türkiye’ye dair iyi bir şey, güzel bir şey olabileceğini öğrenmesini pek istemiyor...” dedi.

“ATATÜRK’Ü OKULLARDA OKUTMAYARAK HAYATI BOYUNCA YAPTIKLARINI GİZLEYEMEZSİNİZ”

Özersay, söz konusu çabaların nafile olduğunu vurgulayarak açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Dünya tarihi kitaplarına herkesin takdir ettiği modern, aydın bir lider olarak geçmiş olan Atatürk’e dair yazıyı okullarda okutmayarak ne bu lideri ve başardıklarını, ne de Türkiye’nin bu en güzel ve en aydınlık yüzünü gizleyebilirsiniz...”