Özersay’dan Güney Kıbrıs’ta camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Özersay, Rum Liderliğini, benzer saldırılarda caydırıcı adımlar atmayarak adeta suça ortak olmakla eleştirdi.

“Güney Kıbrıs'ta 1821 Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümüne gönderme yapılarak bir camiye daha yine faşist saldırılar yapıldı” diyen Özersay, “Aynı yere bazen iki kez bazen üç kez üst üste saldırı oluyorsa, bunun sebebi Rum siyasi liderliğinin adım atmıyor ve sorumluları tespit edip cezalandırma yoluna gitmiyor olmasıdır. Yani Rum liderliği aslında caydırıcı adımlar atmadığı ve yakalayıp cezalandırmadığı için maalesef bu suça adeta ortak olmaktadır” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Özersay, “Geçmişte de defalarca çağrı yaptık ama nafile. Bu adanın başına ne geldiyse bu zihniyete sahip olanlar yüzünden geldi” değerlendirmesinde bulundu.