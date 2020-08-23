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Özersay’dan BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve üye ülke Dışişleri Bakanlarına mektup

23 Ağustos 2020 Pazar 18:42
Özersay’dan BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve üye ülke Dışişleri Bakanlarına mektup
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ÖZERSAY’DAN BM GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANI VE ÜYE ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANLARINA MEKTUP

FRANSANIN TAVRI BM’NİN KURULUŞ İLKELERİNE AYKIRI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Dönem Başkanı ve Birleşmiş Millletler Güvenlik Konseyi’nin Daimi ve Geçici üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları’na Rum tarafının düşmanca eylemlerine Fransa’nın verdigi kabul edilmez desteğe dair Kıbrıs Türk tarafının itirazlarını içeren birer mektup gönderdi.


Bakan Özersay mektuplarında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Daimi Üyelerinden biri olan Fransa’nın, ada ve bölgede gerilimi tırmandıran Kıbrıs Rum tarafına vermekte olduğu desteğin, Birleşmiş Milletler’in kuruluş ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Adaya bölgesel gerilimi arttıracak biçimde savaş uçakları dahil askeri uçaklarını konuşlandıracağı açıklanan Fransa’nın, provakatif ve düşmanca faaliyetlerini arttıran Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yakın zamanda askeri tadbikat da planlamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Özersay ayrıca, Fransa’nın bu tavrıyla, adada ve bölgede barış ve istikrarı tehdit eden Kıbrıs Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerinin bir parçası haline geldiğini de kaydetti.

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Bakan Özersay ayrıca, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun dayandığı uluslarası barış ve güvenliğin korunması ilkesi çerçevesinde barışı koruma operasyonlarının devam ettiği bir dönemde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesinin böylesi eylemlere taraf olmasının, BM tarafından da itiraz edilip uyarılması gereken bir husus olduğunu ifade etti.

Bakan Özersay, BM’nin, Kıbrıs Rum liderliğinden düşmanca ve kışkırtıcı tavırlarını sonlandırması, Fransa’dan ise GKRY’nin bu eylemlerine verdiği desteğini çekmesi talep etmesini beklediğimizi aktardı.

Özersay, “Kıbrıs Türk tarafı olarak adadaki, hidrokarbon kaynakları da dahil tüm meselelerin diplomasi ve diyalog ile çözülmesi önerilerimiz de çağrımız hala masadadır. Ancak Kıbrıs Rum tarafının saldırgan faaliyetleri karşısında da tepkisiz kalmamız mümkün değildir” dedi.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2020 18:47
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