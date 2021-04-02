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Özersay’dan Arıklı’ya tepki

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın “Türkiye ile imzalanan protokolün karşılığında yapılması gereken ev ödevlerini muhalefet meclis komitelerinde engel olduğu için yapamadığı” açıklamasını değerlendirerek, bunu “aymazlık” olarak nitelendirdi. 

02 Nisan 2021 Cuma 17:45
Özersay’dan Arıklı’ya tepki
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Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Özersay sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:
“Daha dün Meclis’te sordum cevap dahi veremediler. ‘Türkiye ile yaptığınız anlaşmaya göre mart ayı içerisinde kamu görevlileriyle ilgili iki ayrı yasada değişiklik sözü vermiştiniz. Bu yasaların tasarılarını dahi Meclis’e hükümet olarak getirmediniz. Mart ayında geçireceğiniz sözünü verdiniz, nisan ayına girdik komiteye dahi getirmediniz. Ödevini yapmayan sizsiniz. Komiteye getirilse de görüşülmese, gecikse anlayacağım. Gerçekten bu kadarı da tam bir aymazlık!”

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Hal Yasası’nın son üç haftadır Meclis’te komitede altıdan fazla toplantıda detaylı olarak ele alındığını ve saatler süren bir çalışmalarla ilerletildiğinin kaydederek Özersay, “Belli ki farkında değil ve ‘Komite gündemine alınmasına muhalefet izin vermiyor’ diyor” ifadesini kullandı.
Bir azınlık hükümeti olmasına rağmen bütçesini geçirebilsin ve vatandaş mağdur olmasın diye Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komitesi’nde muhalefetin yardımıyla kendilerine çoğunluğun verildiğini belirten Özersay, “Bütçe görüşmelerini bir hafta erken kesip zaman kazanmalarına yardımcı olmaya çalıştığımızı, komite çalışmalarına muhalefet milletvekilleri katılırken hükümetin bazı vekillerinin komite toplantılarına dahi katılmadığının farkında mı acaba Sayın Arıklı? Gerçekten ya dünyadan bir haber ya da yapmadığı ödev için ‘elektrikler kesildi’ bahanesi arkasına saklanmaya çalışıyor” dedi.
 

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Son Güncelleme: 02.04.2021 17:55
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