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Özersay’dan Anastasiades’e “Atatürk” çağrısı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,  Rum Eğitim Bakanlığı’nın Atatürk’ü okul kitaplarından çıkarma kararına cevaben Rum Lider Nikos Anastasiadis’e hatırlatma ve çağrı yaptı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 11:30
Özersay’dan Anastasiades’e “Atatürk” çağrısı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,  "Atatürk gibi bir liderin Rum gençliği tarafından bilinmesini kitaplardan çıkararak önlemeye çalışırsanız eğitimi değişim için değil cehalet için kullanmış olursunuz” dedi.

Anastasiades’in yeni eğitim yılı açılışında “eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanılabilecek en güçlü silahtır” dediğini de anımsatan Özersay, Anastasiadis’i dünya lideri olan Atatürk’ü ve devrimlerini Rum gençlerin öğrenmesini sağlamaya davet etti.

Özersay, zamanında Yunan Başbakanı Venizelos’un Atatürk’e Nobel Barış Ödülü verilmesini önerdiğini hatırlattı. 

Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada Yunan Başbakanı tarafından yazılan mektubu da paylaşarak; “1934 yılında Yunanistan Başbakanı Venizelos Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. 1922’de Yunanlılar için “Küçük Asya Felaketi” olarak bilinen yenilgi, Türk ulusunun kurtuluş savaşı başarısıydı. Yunan Başbakanı Anadolu’nun işgalden kurtuluşundan ve Yunanistan’ın yenilgisinden 12 yıl sonra bu erdemli adımı atabilmişti” ifadesini kullandı. 

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Yunan Başbakanı Venizelos’un mektubunda “Hukuk ve dinin iç içe girdiği teokratik bir imparatorluktan modern bir ulus devlete geçiş Mustafa Kemal ile mümkün olabilmiştir. Büyük reformcu Mustafa kemal Paşa liderliğinde, sultanların mutlakiyetçi rejimi yıkıldı ve devlet tam anlamıyla laikliği benimsedi. barışın tesis edilmesinde kıymetli katkılar sağlayan kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dır” dediğini belirten Özersay Anastadiades’in davranışını şu sözlerle değerlendirdi: 

“Anastasiades’in korkusu Atatürk’ün Yunan ulusuna ‘Küçük Asya Felaketi’ denilen yenilgiyi yaşatmış olmasıysa, o felaketi yaşayan Yunanistan’ın Başbakanı bile bunu sorun yapmayarak Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterebilmişti. Umarım Sayın Anastasiades kendi atadığı Eğitim Bakanı’na bu tarihi mektubu hatırlatıp Venizelos’un gösterdiği erdemin birazını olsun gösterir ve bu kitap rezaletine bir son verir.”

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Son Güncelleme: 13.09.2021 11:59
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