Özersay: “uluslararası Aktörlerle, Petrol Şirketleriyle Görüşebilecek Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türkü’nün Yararınadır”

Lefkoşa, 19 Eylül 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kaymaklı Spor Kulübü’nü ve Kale Boya’yı ziyaret etti ve vatandaşla sohbet ederek cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, vizyonunu açıklarken Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dikkat çeken Özersay, bölgede doğal gazla ilgili giderek artan bir mücadele olduğunu söyledi. Kavga etmek için değil ama iş birliği yaparak doğal gazı paylaşmak için bu konulardan anlayan bir cumhurbaşkanının görevde olmasının Kıbrıs Türk halkının doğalgazdan kendi hakkını alabilmesine imkan sağlayacağını belirten Özersay, “O nedenle doğal gaz konusunda sadece devletlerle değil, uluslararası örgütlerle, doğal gaz ve petrol şirketleriyle de görüşebilecek bir cumhurbaşkanının görevde olması Kıbrıs Türk halkının yararına olacaktır” dedi.

“YENİ CUMHURBAŞKANI DOĞALGAZI PAYLAŞMAK İÇİN RUMLARI MASAYA OTURTABİLMELİDİR”

Yeni seçilecek cumhurbaşkanının uluslararası alanda Kıbrıs Türkü’nün haklarını anlatması gerektiğini belirten Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, yeni cumhurbaşkanının Rumların doğal gazı paylaşmak üzere masaya oturmasını sağlaması gerektiğini vurguladı. Dış kaynağa ihtiyaç olduğunu anlatan Özersay, şöyle konuştu:

“Adil bir biçimde bu kaynağı elde etmenin yolunu bulmak gerekir. Yeni cumhurbaşkanı başka devletlerle de Rum tarafıyla, Türkiye’yle de uluslararası örgütlerle, petrol ve doğalgaz şirketleriyle aşık atabilecek, görüşebilecek, sürekli hareket halinde olacak. Bunu da üç cümleyi ezberleyerek değil; konuştuğunun altını doldurabilecek olan bir cumhurbaşkanı olmalıdır. Önümüzde farklı fırsatlar vardır. İngiltere AB’den çıkıyor. Yıllar sonra mallarımız İngiltere’ye doğrudan satabilme imkanına sahip olacağız. Seçilecek olan yeni cumhurbaşkanının atayacağı özel temsilciyle İngiltere’yle doğrudan ticaret için inisiyatif alınacak. Benim ortaya koyduğum böyle bir vizyondur.”



"ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİN ÖRTÜSÜ KALDIRILIP GENÇLERE KAYNAK SAĞLANACAK"

Sporculara ve sanatçılara destek vermenin şart olduğunu ifade eden Özersay, bunu yapabilmek için de en iyi yolun cumhurbaşkanlığındaki örtülü ödeneğin örtüsünü kaldırarak

gençlere kaynak sağlamak olduğunu anlattı. Özersay şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı'nda ciddi bir bütçe var. Örtülü ödenek olarak bu kadar zaman kullanıldı. Söylendi ama o örtü kaldırılmadı. Makbuzu, faturası olmadan harcama yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Göreve geldiğim takdirde bu bütçeden yapılacak her harcamayı makbuzu, faturasıyla beraber Sayıştay’a dosya olarak göndereceğim. Kamuoyuyla da paylaşacağım. Bu kaynağı ne için kullanacağınız da önemlidir. Bu kadar önemli bir kaynağı uluslararası alanda bazı müsabakalara katılacak sporcuları desteklemek için kullanılmalıdır. Sırf kaynak yok, uçak biletini alamadığı için yarışmalara katılamayan çok genç gördüm. Halbuki sporcularımızın bizi uluslararası alanda temsil etmesi bazen siyasi görüşmelerden bile daha etkilidir. Cumhurbaşkanının, uluslararası etkinlik ve müsabakalara katılabilmesi için sanatçı ve sporculara sahip çıkması gerekir. En genç aday olarak benim vizyonum budur. Belki yaş itibariyle en genç adayım ama Kıbrıs müzakerelerinde, diplomaside en tecrübeli aday olduğum iddiasındayım.”

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