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Özersay: “taraflardan Birinin Sırtını Sıvazlamak Bölgede Tehlikeli Bir Duruma Neden Olur”

Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, KKTC olarak Türkiye’yle istişare halinde bir politika belirlediklerini, “Doğu Akdeniz bölgesinde uyuşmazlık yaşayan taraflardan sadece birinin sırtını sıvazlamak bu bölgede tehlikeli bir duruma sebebiyet verir” anlayışını savunduklarını söyledi.

03 Eylül 2020 Perşembe 15:24
Özersay: “taraflardan Birinin Sırtını Sıvazlamak Bölgede Tehlikeli Bir Duruma Neden Olur”
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Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, KKTC olarak Türkiye’yle istişare halinde bir politika belirlediklerini, “Doğu Akdeniz bölgesinde uyuşmazlık yaşayan taraflardan sadece birinin sırtını sıvazlamak bu bölgede tehlikeli bir duruma sebebiyet verir” anlayışını savunduklarını söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay  seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Özersay, Haber Global, HaberTürk ve TRT Haber’de Amerika’nın son hamlesine, bölgedeki yeni güç dengesine ilişkin soruları yanıtladı.

Özersay, şöyle konuştu:

“ADALETSİZLİKLERE BİR TANE DAHA EKLENİYOR”

“Uluslararası toplum bugüne kadar devlet olarak tanıma, çözüm olmamasına rağmen Rum tarafını AB’ye alma, doğal kaynaklar hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıslı Rumlara ait olmasına rağmen sadece Kıbrıslı Rumlara bu kaynaklardan yararlanma hakkı tanıma gibi konularda zaten adaletsizlik yapmaktadır. Şimdi bir tane daha ekleniyor; ABD taraflardan birinin sırtını sıvazlayarak Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin konforlu durumunu artırıyor. Bu tavırlar Rum tarafının kapsamlı çözümden çok daha uzak bir noktaya gitmesine neden oluyor. Zaten paylaşmaktan uzaktı, doğal gaz ve benzeri konularda da bizimle paylaşmaması sonucunu doğuruyor. Barışa ve istikrara hizmet etmeyen bir adımdır. Her ne kadar ABD bunu Rusya ve Çin’in bölgedeki nüfuzunu kırmak için bir adım olarak tanımlasa da Kıbrıs Rum tarafı bunu ‘Amerika bizi her alanda destekliyor’ gibi yorumluyor ve bu şekilde sunuyor.”

“AMERİKA’NIN ADIMI BÖLGEDE BARIŞA VE İSTİKRARA HİZMET ETMEZ”

Özersay, Amerika Birleşik Devletleri’nin 33 yıl önce silah ambargosunu getirmesinin nedeninin Kıbrıs’taki çözüm görüşmelerini sekteye uğratmamak olduğunu ifade ederek, “Bu adım Amerika’nın Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını önemsemiyor anlamına gelir ve bölgede barışa ve istikrara hizmet etmez” ifadesini kullandı.

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Kudret Özersay, “Silah ambargosu kararının içinde bu ifade açıkça yazıyor; çözüm müzakerelerini sekteye uğratmamak ve yardımcı olmak için karar alınmıştı. Ambargonun kaldırılması kararını herkesin çok iyi düşünmesi gerekiyor. Bölgedeki barışa ve istikrara kesinlikle hizmet etmeyen ve bölgede silahlanma anlamında bazı tırmanmaları da beraberinde getiren bir adımdır” dedi.

“DOĞU AKDENİZ’İN ARTAN ÖNEMİ NEDENİYLE ABD MEVCUDİYETİNİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYOR”

Rum tarafına silah ambargosunu kaldırma kararının bir süre önce Amerikan Kongresi’nde alındığını ancak şimdi yürürlüğe girdiğini belirten Kudret Özersay, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi’nin arayarak sözlü bilgi verdiğini aktardı.

Özersay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“ABD Büyükelçisi’nin verdiği bilgi şöyle: 2021’in başından itibaren bir yıl boyunca Kıbrıslı Rumlara belli bazı konularda savunma ve silah malzemeleri satın almaları yönünde bir marj açıyorlar. Arama-kurtarma, terörle mücadele, kara paranın aklanması gibi konularda Rum tarafına bazı katkılar yapacaklarını söylüyorlar. Her ne kadar da ‘öldürücü olmayan silah’ gibi kavramlar kullansalar da sonuçta bir yıl boyunca iletişim, radar, istihbarat vb. teknik savunma malzemelerini satabilecekler. Yıllardır ABD’nin Doğu Akdeniz’de zaten bir 6. Filosu var. Askeri ve güvenlik anlamında burada bir mevcudiyeti zaten var. ABD, Doğu Akdeniz’in artan önemi nedeniyle buradaki mevcudiyetinin şeklini değiştirmeye çalışıyor.”

Amerika’nın bir amacının da Rusya Federasyonu’nun bölgedeki etkisini ve nüfuzunu kırmak olduğuna işaret eden Özersay, bunun için de ilave bazı adımlar attıklarını söyledi.

Amerika’nın bölgedeki mevcudiyetinin nitelik değiştirdiğini anlatan Özersay, Güney Kıbrıs’ta ExxonMobil isimli Amerikan doğal gaz şirketi aracılığıyla ticari mevcudiyeti olduğunu; Kıbrıs Rum tarafıyla yaptığı askeri iş birliği veya eğitim iş birliği anlamına gelebilecek bir anlaşmayı da bir süre önce yaparak bu yönde de bir varlık göstermeye başladığını belirtti.

Özersay; “ABD diğer yandan Rus savaş gemilerinin Rum tarafındaki limanlara gidip ikmal yapmasının da önünü kesmeye çalışıyor. Zaten Kıbrıslı Rumlara bu yönde de bir şart koşmuş durumda. Rus kara parasının Rum tarafında aklamasının da önüne geçecek, böylece Rus nüfuzunu kıracak bazı adımlar atmış olacak” şeklinde konuştu.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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