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Özersay: "özel Sektörde İstihdam Edilen Engellilerin Sosyal Sigorta Ve İhtiyat Sandığı Ödemeleri Fondan Yapılacak"

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

Özersay: "özel Sektörde İstihdam Edilen Engellilerin Sosyal Sigorta Ve İhtiyat Sandığı Ödemeleri Fondan Yapılacak"

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

10 Eylül 2019 Salı 14:34
Özersay:

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
APOSTOLOS ANDREAS MANASTIRI İKİNCİ ETAP RESTORASYON İHALESİ KONUSUNDA İZİN KARARI VERİLDİ
1 OCAK 2020’DE SEYRÜSEFER ÖDEMELERİ ONLINE OLACAK

Lefkoşa, 10 Eylül 19 : Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında basına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon sürecinin ikinci etabıyla ilgili ihale bağlamında özel bir izin verilmesi kararı alındığını dile getirdi. 
Özersay bugünkü toplantıda ayrıca “geçit hakkı” konusundaki mevzuatın sadece yol bağlamında olmaktan çıkarılarak elektrik ve gaz konularını da içermesi için değişiklik yapıldığını söyledi. 
İskele Belediyesi bütçesi, Güzelyurt Belediyesinin sağlık, temizlik, içme suyu, kanalizasyon tüzükleri, Mehmetçik Belediyesinin içme suyu tüzüğü, Vadili Belediyesi bütçesi gibi bir çok belediyeyle ilgili mevzuat hakkında onay işlemleri yaptıklarını dile getiren Özersay bu sayede belediyelerin işlem gerçekleştirebilmesinin ve gelirlerini artırabilecek şekilde tahsilat yapabilmesinin sağlandığını dile getirdi. 
İSKELE RUHSAT ÜCRETİ GÜNCELLENDİ
Otellerin sahillerde, izin alarak yaptıkları iskelelerle ilgili, “İskeleler Tüzüğü”nde değişiklik yapıldığını dile getiren Özersay, devletin gelir elde edeceği şekilde ruhsat ücretlilerinin güncellendiğini kaydetti. 

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1 OCAK 2020’DE SEYRÜSEFER ÖDEMELERİ ONLINE OLACAK
E-Maliye sisteminin bir devamı olarak, Maliye Bakanlığı’na ilgili firmayla yeni bir sözleşme yapma yetkisi verildiğini kaydeden Özersay, buna göre araç otomasyon sisteminin tamamlanacağını ve 1 Ocak 2020 itibarıyla seyrüsefer ödemelerinin internet üzerinden yapılmasına başlanacağını dile getirdi. 
ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLEN ENGELLİLERİN SOSYAL SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI ÖDEMELERİ FONDAN YAPILACAK
Özersay, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı önerisiyle, özel sektörde istihdam edilecek engelli vatandaşların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının 4 yıl boyunca fondan ödenmesi ve Yine fondan maaşlarına ek olarak asgari ücretin yüzde 80’i kadar ödeme yapılması kararı alındığını kaydetti. 
Özersay bu sayede özel sektörde engelli vatandaşların istihdamının teşvik edileceğini dile getirerek konuyla ilgili detaylı bilginin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacağını dile getirdi. 
Bugünkü toplantıda Haspolat Meslek Lisesi’nin adının Osman Örek Meslek Lisesi olarak değiştirilmesi kararı alındığını da dile getiren Özersay muz üretiminin Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına dahil edilmesi kararı alındığını da dile getirdi.
Özersay hükümet yetkililerinin bir süredir yapılan girişimler sonucu THY’nin KKTC’ye gelen öğrencilere yüzde 15 indirim sağlama kararı aldığını da söyledi. 
(DOĞ/ŞEB)
Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu 

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