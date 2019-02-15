Özersay\'ın Bostancı\'daki Toplantısında Olay Çıkaran Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay\'ın toplantı yapmak üzere gittiği Bostancı\'daki Yalova Spor Kulübü\'nde olay çıkaran ve polis tarafından aranan T.G. bulunarak tutuklandı.