Özersay\'ın Bostancı\'daki Toplantısında Olay Çıkaran Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın toplantı yapmak üzere gittiği Bostancı'daki Yalova Spor Kulübü'nde olay çıkaran ve polis tarafından aranan T.G. bulunarak tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı, T.G.'nin mahkeme emriyle tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
T.G. gece kulübü izninin yenilenmediği gerekçesiyle, Özersay'a sözlü saldırıda bulunmuş, Yalova Spor Kulübü'nün camlarını da saldalye savurarak kırmıştı.
(GÜL)