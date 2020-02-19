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Özersay\'dan “günsel”le İlgili Açıklama: “toplumsal Özgüven Açısından Önemi Büyük”

Lefkoşa, 19 Şubat 20 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, prototip üretimi KKTC’de tamamlanan ve yakında tanıtımı yapılacak olan “Günsel” isimli elektrikli arabanın, Kıbrıs Türk insanının istediği zaman tüm olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen başarılı olabileceğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Özersay\'dan “günsel”le İlgili Açıklama: “toplumsal Özgüven Açısından Önemi Büyük”

Lefkoşa, 19 Şubat 20 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, prototip üretimi KKTC’de tamamlanan ve yakında tanıtımı yapılacak olan “Günsel” isimli elektrikli arabanın, Kıbrıs Türk insanının istediği zaman tüm olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen başarılı olabileceğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:31
Özersay\'dan “günsel”le İlgili Açıklama: “toplumsal Özgüven Açısından Önemi Büyük”
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Lefkoşa, 19 Şubat 20 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, prototip üretimi KKTC’de tamamlanan ve yakında tanıtımı yapılacak olan “Günsel” isimli elektrikli arabanın, Kıbrıs Türk insanının istediği zaman tüm olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen başarılı olabileceğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.
Özersay konuyla ilgili açıklamasında, arabanın toplumsal özgüven açısından öneminin de büyük olduğunu dile getirdi.
Toplumun kendine olan güven duygusunu yeniden kazanması gerektiğini söyleyen Özersay, “Bu tür başarılara ihtiyacımız vardır, istediğimiz zaman Kıbrıslı Türkler olarak biz de dünyadaki gelişmelere paralel birtakım adımları teknolojiyi iyi kullanarak atabiliyoruz demektir” dedi. 
“Uluslararası alanda çok sayıda nitelikli firma ile birlikte çalışılması da aslında içinde bulunduğumuz yüzyılda daha farklı ve etkili bir uluslararası ilişki biçimidir” şeklinde devam eden Özersay, dünyada elektrikli otomobil üretiminde yaşanan gelişmeler kayıtlara geçerken Günsel konusundan da bahsedilmeye başlanacağını, bunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adının çok farklı noktalarda daha fazla bilinmesi anlamına geleceğini vurguladı.

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“BAŞARIYA ULAŞACAK BİR PROJEYİ TASARLAMAK VİZYON MESELESİDİR”
 Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu alanda inisiyatif üstlenmek, bu türden bir aracın seri üretimi için yatırım yapmak, hemen kazanmaya dönük bir adım değil zaman içerisinde başarıya ulaşabilecek bir projeyi tasarlamak bir vizyon meselesidir. Geleceğe dönük bir vizyon ortaya koyabildikleri ve ertesinde de bunu hayata geçirebilmek için ciddi bir çaba içerisinde olmaları nedeniyle Sayın Günsel’i yürekten tebrik ediyorum. Bu gelişmenin, başlamış ama yarım kalmamış ve başarıyla tamamlanmış bir projenin ülkemizdeki başka yatırımcılar açısından da heyecan uyandıran ve teşvik eden bir tarafı da olacaktır” dedi. Bu türden teknoloji temelli ve dünyadaki gelişmelere paralel yatırımların devlet tarafından da sahiplenmesinin önemine dikkat çeken Özersay, böyle bir üretimin yan sanayisinin gelişmesi için de bir çaba ortaya koymak gerektiğinin altını çizdi: “Özellikle ülkemizde başka alanlardaki üretimi de tetikleyebilecek olan böyle bir yatırımın yerli olması, ülkemiz yatırımcılarından birisinden gelmesi bizi ayrıca memnun etmektedir.” 
Özersay açıklamasında yarın yapılacak olan Günsel tanıtım etkinliğine katılacağını da dile getirdi.
(DOĞ/HA)
 

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