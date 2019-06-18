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Özersay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün Anastasiadis’le Gerçekleştirdiği Görüşmeye İlişkin Değerlendirmesine Karşılık Verdi

ÖZERSAY: “MÜZAKERELERDEN DOLAYI UZUN YILLARDIR TANIDIĞIM ANASTASİADİS’LE SOSYAL BİR YEMEKTE EŞLERLE  BİRLİKTE BİR ARAYA GELMEM DOĞAL BİR ŞEY”    

Özersay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün Anastasiadis’le Gerçekleştirdiği Görüşmeye İlişkin Değerlendirmesine Karşılık Verdi

ÖZERSAY: “MÜZAKERELERDEN DOLAYI UZUN YILLARDIR TANIDIĞIM ANASTASİADİS’LE SOSYAL BİR YEMEKTE EŞLERLE  BİRLİKTE BİR ARAYA GELMEM DOĞAL BİR ŞEY”    

18 Haziran 2019 Salı 17:20
Özersay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün Anastasiadis’le Gerçekleştirdiği Görüşmeye İlişkin Değerlendirmesine Karşılık Verdi

ÖZERSAY: “MÜZAKERELERDEN DOLAYI UZUN YILLARDIR TANIDIĞIM ANASTASİADİS’LE SOSYAL BİR YEMEKTE EŞLERLE  BİRLİKTE BİR ARAYA GELMEM DOĞAL BİR ŞEY”    
“ ‘BANA HABER VERİLMEDİ’  ŞEKLİNDE BİR SİTEMKAR YAKLAŞIMLA HAREKET EDİLMESİNİ ÇOK SAĞLIKLI BİR YAKLAŞIM OLARAK GÖRMÜYORUM”
Lefkoşa, 18 Haziran 19 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le sosyal içerikli bir yemekte eşleriyle birlikte bir araya geldiklerini kaydetti ve “Müzakerelerden dolayı uzun yıllardır tanıdığım Anastasiadis’le sosyal bir yemekte eşleriyle  birlikte bir araya gelmem doğal bir şey” dedi.
Özersay konuyla ilgili “bana haber verilmedi” şeklinde bir sitemkar yaklaşımla hareket edilmesini çok sağlıklı bir yaklaşım olarak görmediğini de vurguladı.
Özersay,  “Nedense ülkenin gündemini Cumhurbaşkanlığı, sözcüsü aracılığıyla böyle bir konuyla meşgul etme ihtiyacı hissetmiştir,  memlekette yapacak çok işimiz vardır, bu konuya bu şekilde yaklaşılmasını görmekten üzüntü duydum” dedi.
Özersay Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken basına açıklamalarda bulundu ve süt fiyatları da dahil olmak üzere bazı konuların toplantıda tartışılmaya devam ettiğini, toplantının bir süre daha devam edeceğini kaydetti.
“DOĞAL BİR ŞEY”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun kendisinin  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le  gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili değerlendirmelerine karşılık veren Özersay,  Anastasiadis’le eşleriyle birlikte birisinin kendi evinde düzenlediği  bir sosyal yemekte bir araya geldiklerini kaydetti ve  uzun yıllar müzakere masasında birlikte çalıştığı, müzakerelerden dolayı uzun yıllardır tanıdığı Anastasiadis’le sosyal bir yemekte eşleriyle  birlikte bir araya gelmelerinin doğal bir şey olduğunu belirtti.

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Bir sosyal temas olan bu yemek ertesinde de sonrasında da Bakanlar Kurulu ve Başbakan’a bilgi verdiğini dile getiren Özersay, şunları kaydetti:
“Bilgi verme vermeme bağlamında madem ki rahatsızlıktan bahsediliyor, örneğin  Akıncı birisinin evinde AKEL  Lideri ile bir sosyal görüşme gerçekleştirdiğinde,  ne öncesinde ne de ertesinde bu  bana bu ülkenin dışişleri bakanı olarak kimse bilgi vermedi .  Bir diğeri Guterres Belgesi’nin stratejik bir belge olarak Rum tarafına önerildiğini de ben basından öğrendim ve o dönemde başbakan olan Erhürman da bunu bilmiyordu.  Benim şimdi çıkıp bunları mı söylemem gerekir. Biz görevlerimizi olması gerektiği gibi yerine getirmeye devam ediyoruz, ama sosyal içerikli yapmış olduğumuz görüşmeler üzerinden ‘bana haber verilmedi’ şeklinde bir sitemkar yaklaşımla hareket edilmesini çok sağlıklı bir yaklaşım olarak görmüyorum.” 
AKINCI’NIN KENDİSİNİ DEĞİL BAŞBAKAN’I ARAMASINA ELEŞTİRİ…
Akıncı’nın   katıldığı sosyal içerikli bir yemeği teyit etmek için  kendisini değil Başbakan’ı aramasını  ve  Başbakana  yaptıkları bu görüşmeyi basına açıklama konusunda bir şey sormamasına rağmen bunu basına açıklamasını eleştiren Özersay,  telefon görüşmesi ertesinde sanki gizli bir şey varmış gibi  “böyle bir şeyi tespit ettik, Dışişleri Bakanı’na sorduk da söylemedi, Başbakandan öğrendik” şeklinde bir hava yaratıldığını savundu  ve bununla ilgili şunları kaydetti: 
“Cumhurbaşkanı Sözcüsünün kendi ifadesiyle bu devlet geleneklerine ve ciddiyete terstir, siyasi etik değerlerle de bağdaşmaz, bu ifadeleri tekrar etmek durumundayım….”
Özersay, görevlerinin gereği olarak, zanlıların ya da suçluların karışlıklı olarak taraflara iade edilmesi,  konularında her iki tarafın da yararına olacak gelişmelerin yaşanmasının taraflar arasında yapılan gayrı resmi ve gizli görüşmeler sonucunda elde edilen bir başarılı sonuç olduğunu da kaydetti ve “Eğer rahatsızlık bununla ilgiliyse, bu bizi üzer bu somut örnek tek başına özellikle bazı konuların özellikle gayrı resmi ve gizli bir şekilde yürütülerek başarıyla sonuçlandırılabileceğinin en somut örneğidir, dolayısıyla  bu aşamada bunu hatırlatmakla yetineyim” dedi.
(ÖZ/HA)
 

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