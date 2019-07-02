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Özersay Cenevre’ye Gidiyor

BU SABAH ÜLKEDEN AYRILAN ÖZERSAY CENEVRE’DE BİR KONFERANSTA KONUŞACAK VE TEMASLARDA BULUNACAK

Özersay Cenevre’ye Gidiyor

BU SABAH ÜLKEDEN AYRILAN ÖZERSAY CENEVRE’DE BİR KONFERANSTA KONUŞACAK VE TEMASLARDA BULUNACAK

02 Temmuz 2019 Salı 11:01
Özersay Cenevre’ye Gidiyor

BU SABAH ÜLKEDEN AYRILAN ÖZERSAY CENEVRE’DE BİR KONFERANSTA KONUŞACAK VE TEMASLARDA BULUNACAK

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Cenevre’ye gidiyor.

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KKTC'den sabah ayrılan Bakan Özersay, Cenevre temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren bir konferansta konuşacak ve çeşitli yabancı basın mensuplarına röportajlar verecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a Cenevre temasları sırasında Müsteşarı Güneş Onar ile Bakanlık diplomatlarından Üçüncü Sekreter Ömür Gedikoğlu da eşlik ediyor. Bakan Özersay’ın heyetinde ayrıca KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman da yer alacak.

(GÜL)

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