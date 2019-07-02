Özersay Cenevre’ye Gidiyor

BU SABAH ÜLKEDEN AYRILAN ÖZERSAY CENEVRE’DE BİR KONFERANSTA KONUŞACAK VE TEMASLARDA BULUNACAK
Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Cenevre’ye gidiyor.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a Cenevre temasları sırasında Müsteşarı Güneş Onar ile Bakanlık diplomatlarından Üçüncü Sekreter Ömür Gedikoğlu da eşlik ediyor. Bakan Özersay’ın heyetinde ayrıca KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman da yer alacak.
(GÜL)