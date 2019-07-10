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Özersay: “abd Açıklamasında İşbirliği Vurgusu Önemli”

ÖZERSAY: “ABD AÇIKLAMASINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU ÖNEMLİ”

Özersay: “abd Açıklamasında İşbirliği Vurgusu Önemli”

ÖZERSAY: “ABD AÇIKLAMASINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU ÖNEMLİ”

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
Özersay: “abd Açıklamasında İşbirliği Vurgusu Önemli”

ÖZERSAY: “ABD AÇIKLAMASINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ABD tarafından doğal gaz konusunda son yapılan açıklamayı değerlendirerek burada doğal gaz konusunda iki taraf arasında işbirliği ve diyalog olması gerektiğine dair ifadelerin önemli olduğuna dikkat çekti.

Özersay, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 9 Temmuz 2019 tarihinde Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada “kabul edilemez bulduğumuz unsurlar olmakla birlikte, iki taraf arasında işbirliğinin sağlanması ve diyaloğun artırılması, böylece sürdürülebilir enerji güvenliği ve ekonomik refah için bir zemin hazırlanmasına” yönelik söylemi dikkate değer buluyoruz” dedi.

Özersay açıklamasına şöyle sürdürdü:

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“Bu ifade, Kıbrıs Türk tarafının konunun çözümüne ilişkin tutumu ile örtüşmektedir. Kıbrıs Türk tarafı olarak hidrokarbon kaynakları konusunda hem Kıbrıs Rum tarafı hem de ilgili tüm taraflarla işbirliği ve diyaloğa derhal hazır olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim. Bu bağlamda, Kıbrıs Türk tarafının yıllardır ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin işbirliği ve diyalog için GKRY’ne öneriler sunduğunu, ayrıca uluslararası topluma ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin işbirliği yapılması yönünde tüm ilgili tarafları cesaretlendirmesi hususunda çağrılar yaptığını hatırlatırım. Gelinen aşamada, ABD’nin bu konudaki çağrısına GKRY’nin duyarsız kalmayacağını ve ABD’nin bu söylemlerinin takipçisi olacağını ümit eder, diğer ülkeleri de işbirliği yapılması, diyaloğun artırılması ve böylece sürdürülebilir enerji güvenliği ve ekonomik refah sağlanması yönünde bir tutum sergilemeye davet ederiz.”

“ASIL PRPVOKASYON RUM TARAFINCA YAPILMAKTADIR”

Özersay ayrıca “ABD tarafından yapılan açıklamada söylenenin aksine asıl provokasyon yaratan ve gerginliği artıranın bölgede doğal kaynaklar konusunda tek yanlı adım atmakta ısrar eden ve konuyu diğer paydaşlarla görüşmeye dahi yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafı olduğunu bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum” ifadelerini de kullandı.

 

(FG)

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