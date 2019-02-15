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Özersay\'a Bostancı\'da Saldırı

GECE KULÜBÜ İZNİ UZATILMAYAN BİR KİŞİ KULÜBÜN CAMLARINI KIRDI

Özersay\'a Bostancı\'da Saldırı

GECE KULÜBÜ İZNİ UZATILMAYAN BİR KİŞİ KULÜBÜN CAMLARINI KIRDI

15 Şubat 2019 Cuma 21:25
Özersay\'a Bostancı\'da Saldırı

GECE KULÜBÜ İZNİ UZATILMAYAN BİR KİŞİ KULÜBÜN CAMLARINI KIRDI

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN "İYİYİZ, SAĞLIĞIMIZ YERİNDE... BİRİLERİ KENDİNİ KAYBEDİP ŞİDDETE VE TEHDİDE BAŞVURDU DİYE YILACAK DEĞİLİZ. KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR" ŞEKLİNDE AÇIKLAMA YAPTI...

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'a, Aşağı Bostancı'ya bu akşamki ziyareti sırasında saldırıda bulunuldu. Toplantı öncesinde Yalova Spor Kulübü'ne giden şahıs, sandalyelerle lokalin camlarını kırdı.

Özersay saldırının ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir." dedi.

Polis ise saldırıyı yapan T.G. adlı kişinin arandığını açıkladı.

YUKARI BOSTANCI'DA ŞİKAYET ETTİ, AŞAĞI BOSTANCI'DA SALDIRDI

Özersay, beraberindeki 3 milletvekili, Hasan Büyükoğlu, Erek Çağatay ve Gülşah Sanver Manavoğlu ve  HP Güzelyurt İlçe Başkanı Reşat Kansoy'la birlikte önce Yukarı Bostancı'da halkla biraraya geldi.  Aşağı Bostancı'da saldırıyı düzenleyen T.G. adlı şahsın, Yukarı Bostancı'daki toplantı sırasında da gece kulübü izni iptal edildiği için şikayette bulunduğu, Özersay'ın da bu kişiye, yasalar çerçevesinde hareket edildiğini anlattığı  kaydedildi.

Özersay ve beraberindeki vekiller Yukarı Bostancı'dan sonra, Aşağı Bostancı'da toplantının yapılacağı Yalova Spor Kulübü lokaline gitti. Özersay ve vekillerden önce lokale giren T.G. toplantının yapılmasını engellemek için, kulüp içerisindeki eşyaları dağıtıp, sandalye ile pencere camlarını kırdı.

Özersay ve beraberindeki heyet, toplantıyı yapmadan bölgeden güvenli bir şekilde ayrıldı. 

Polis Basın Subaylığı, olay mahallinden ayrılan T.G.'nin aranmakta olduğunu bildirdi.

Olay sırasında bir vatandaşın kırılan camlardan dolayı yüzünden hafif yaralandığı öğrenildi. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, saldırının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak iyi olduğunu duyurdu.

"İYİYİZ, SAĞLIĞIMIZ YERİNDE... BİZİM İÇİN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS"

Özersay'ın, kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurguladığı açıklaması şöyle:

"Medyada yer alan haberler üzerine sadece şunu yazayım: Biz iyiyiz, her şey yolunda, sağlımız yerindedir. Gece kulübü veya bir başka konu fark etmez, bizim için hukukun üstünlüğü esastır. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir."

(GÜL/FG)

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