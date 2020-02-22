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Özersay:“52 Yıldır Değişmeyen Yöntemle De Çözüm Olmaz, Yeni Şartlar Oluşturulmalı...”

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZERSAY, ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Özersay:“52 Yıldır Değişmeyen Yöntemle De Çözüm Olmaz, Yeni Şartlar Oluşturulmalı...”

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZERSAY, ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Özersay:“52 Yıldır Değişmeyen Yöntemle De Çözüm Olmaz, Yeni Şartlar Oluşturulmalı...”
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CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZERSAY, ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Lefkoşa, 22 Şubat 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, KKTC Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret etti. 

Özersay’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Özersay burada Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. 

Cumhurbaşkanı olacak kişinin partiler üstü ve bağımsız, kişileri ayırmayan, partilere müdahil olmayan biri olması gerektiğine işaret eden Özersay, Kıbrıs’ta çözümden önce iş birliği yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı ve “Bugün adada federasyonun şartları mevcut değildir. 52 yıldır değişmeyen yöntemle de çözüm olmaz, yeni şartlar oluşturulmalı, yaratıcı olmalıyız. Ticaret, ekonomi, doğal gaz konularında iş birliği yapmalıyız. Güven tesis edildikçe bu bizi çözüme de yaklaştıracaktır.” dedi.

“TOPLUM BARIŞINI SAĞLAYACAK BİR LİDERLİK ANLAYIŞI BENİMSEDİM”

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Müzakere sürecine takılı kalmadan proaktif bir dış politika güdülmesi gerektiğinin altını çizen Özersay, uluslararası alanda toplumun bütün kesimlerinin sesini duyuracak, toplumsal gerginliği ortadan kaldıran kucaklayıcı, toplum barışını sağlayacak bir liderlik anlayışı benimsediğini ifade etti. 

Türkiye ile ilişkilerin önemine değinen Kudret Özersay, “En önemli müttefikimizle daha sağlıklı ilişki kurup, diyalog yolunu tercih etmeliyiz. Onlara Kıbrıs politikasında yönlendirici rol üstlenmeliyiz” dedi.

“ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEKİ ÖRTÜ KALKMALI”

Cumhurbaşkanı adayı Özersay, örtülü ödenekteki örtünün kalkması gerektiğini söyledi. 2015’te ilk kez Cumhurbaşkanı adayı olduğunda bu sözü verdiğini, iki yıllık Dışişleri Bakanlığı görev süresince de sözünün arkasında durarak hiçbir şekilde örtülü ödenek kullanmadığın, Bakanlığına verilen kaynağı da tek kuruşuna dokunmadan Maliye’ye iade ettiğini belirtti. Özersay sözlerine şöyle devam etti: 

“Şeffaf, hesap verebilir bir yapı kurmalıyız. Örtülü ödeneğin örtüsünü kaldırıp, harcanan her kuruşun hesabını verebilmeliyiz. Cumhurbaşkanı seçildiğim takdirde bu ödeneği, ülkemizi uluslararası platformlarda başarı ile temsil eden sporculara, bilim insanlarına destek vermek için kullanacağım.”

(RU/YIL)

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