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Özersay: "Yaşananlar nedeniyle festivali hedef gösterip halkı cezalandırmak doğru değil"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Büyükkonuk’ta yer alan Eko Gün etkinliğine katıldı.

Özersay: "Yaşananlar nedeniyle festivali hedef gösterip halkı cezalandırmak doğru değil"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Büyükkonuk’ta yer alan Eko Gün etkinliğine katıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 10:19
Özersay: "Yaşananlar nedeniyle festivali hedef gösterip halkı cezalandırmak doğru değil"

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre Kudret Özersay, Büyükkonuk Belediye Başkanı’nın Ocak 2018’de Afrika gazetesine düzenlenen saldırıya destek verdiği gerekçesiyle bazı kesimler tarafından festivalin boykot edilmesi çağrılarına değindi ve ülkede toplumsal barış için “hoşgörüye ihtiyaç” olduğunu söyledi.
Kıbrıs Türkü’nün kültürüne ve değerlerine sahip çıkılan Büyükkonuk Eko Gün etkinliğine destek verdiklerini belirten Özersay, “Şiddete başvurulmasını, linç kültürünü andıran davranışları ben de tasvip etmedim ve bundan sonra da tasvip etmem. Ancak bu yaşananlar nedeniyle bir festivali hedef gösterip bölge halkını cezalandırmaya kalkışmak doğru değildir. Yani iki yanlış bir doğru etmez. Hoşgörülü olmalıyız, geçmişten dersler çıkarıp geleceğe bakmalıyız” dedi.
Özersay, “Belediye yönetimine ya da Başkanı’na çeşitli nedenlerle kızgın olabilirsiniz, onu anlarım; ama bu festival belediyenin olduğu kadar, hatta belki de daha fazla bölge halkının festivalidir” dedi. Özersay şöyle devam etti:

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“Bu nedenle sadece Eko Gün etkinliklerinde değil diğer günlerde de hatta kış sezonunda da binlerce turistin ziyaret ettiği bu bölgemiz, insanımızın kendi ürettiği ile ve kendi çabasıyla artık çok daha önemlidir. Burada bir yandan adamızın kültürü var, Kıbrıs Türk kültürü var ama diğer yandan çok kültürlülüğün unsurları var, kültürel bir zenginlik var. Biz bu türden bir etkinliğe sahip çıkmayalım da neye sahip çıkalım? Buradayız, bölge halkının yanındayız.”
Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Özersay, “Kıbrıs sorununda 50 yılı geride bırakıp kritik bir karar aşamasına geldik; doğal gaz nedeniyle etrafımızda dengeler yeniden şekilleniyor; yanı başımızda Suriye’de çok hızlı ve hassas gelişmeler yaşanıyor. Bu ortamda tabi ki bir toplumsal birlikteliğe ihtiyaç vardır. işte bunun için de geçmişe değil hoşgörü ile geleceğe bakmalıyız” dedi.
(ID/SEL)
 

Son Güncelleme: 06.10.2019 13:51
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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