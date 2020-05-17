Özersay: “Yangına 3 helikopter müdahale edecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini söyledi. Özersay, bölgeyi koordine etmeye çalıştıklarını, Türkiye’den bir helikopterin geldiğini, iki helikopterin yolda olduğunu bildirdi.

Özersay Rum Kesimi’nden de yangın söndürme uçağı gönderileceğini açıkladı.



Olay yerinde incelemeler yapan Özersay, yangının yerleşim yerlerine yakın olmasının sıkıntı yaratabileceğini de söyledi.