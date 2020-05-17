banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
388.353
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3298
EURO
7.4566
banner339
Yeşilyayla 1 gün daha tutuklu kaacak
BİR GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Polis sürücleri uyardı: “Tepebaşı - Çamlıbel anayolu trafik akışına kapatıldı”
POLİS SÜRÜCLERİ UYARDI
Tepebaşı’nda orman yangını…
TEPEBAŞI’NDA ORMAN YANGINI…
Gönendere’de yangın
GÖNENDERE’DE YANGIN

Özersay: “Yangına 3 helikopter müdahale edecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini söyledi. Özersay, bölgeyi koordine etmeye çalıştıklarını, Türkiye’den bir helikopterin geldiğini, iki helikopterin yolda olduğunu bildirdi. 

17 Mayıs 2020 Pazar 16:10
Özersay: “Yangına 3 helikopter müdahale edecek”
banner337
banner345

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini söyledi. Özersay, bölgeyi koordine etmeye çalıştıklarını, Türkiye’den bir helikopterin geldiğini, iki helikopterin yolda olduğunu bildirdi. 
Özersay Rum Kesimi’nden de  yangın söndürme uçağı gönderileceğini açıkladı.

banner341
Olay yerinde incelemeler yapan Özersay, yangının yerleşim yerlerine yakın olmasının sıkıntı yaratabileceğini de söyledi.
 

banner346
Son Güncelleme: 17.05.2020 16:29
Anahtar Kelimeler:
YangınTepebaşıKudret özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Cı̇ğerlerı̇mı̇z yandı...“
Tatar: “Cı̇ğerlerı̇mı̇z yandı...“
Oğuz: “Bundan sonraki süreç soğutma ve yaraları sarma olacak”
Oğuz: “Bundan sonraki süreç soğutma ve yaraları sarma olacak”
Ani ölüm: Hayvanlarını otlatırken hayatını kaybetti
Ani ölüm: Hayvanlarını otlatırken hayatını kaybetti
Ak Hataylılar yardımlara devam ediyor
Ak Hataylılar yardımlara devam ediyor
Tatar: “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı“
Tatar: “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı“
KKTC’de bir aydır yeni koronavirüs vakası yok
KKTC’de bir aydır yeni koronavirüs vakası yok
Çalışma Bakanlığı Berber, Kuaför, Güzellik Merkezlerinde alınması gerekli tedbirleri duyurdu
Çalışma Bakanlığı Berber, Kuaför, Güzellik Merkezlerinde alınması gerekli tedbirleri duyurdu
Basın-Sen: “Her yıl dejavu gibi yaşadığımız yangınlar ciğerimizi artık küle çevirdi”
Basın-Sen: “Her yıl dejavu gibi yaşadığımız yangınlar ciğerimizi artık küle çevirdi”
Başbakan Tatar Güzelyurt Kaymakamlığındaki kriz toplantısına katılıyor
Başbakan Tatar Güzelyurt Kaymakamlığındaki kriz toplantısına katılıyor
Kalkanlı-Çamlıbel anayolu bu akşam trafiğe kapalı kalacak
Kalkanlı-Çamlıbel anayolu bu akşam trafiğe kapalı kalacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim