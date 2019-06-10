Özersay uyardı: Bu tavır daha da ileriye taşınırsa tedbir alınacak

Özersay, “Hükümet olarak dış politika ve Kıbrıs konusunda yapacağımız izahatlar var, bunu peyder pey yapacağız. ‘Cumhurbaşkanı yoktur, biz varız’ diye bir tavır ortaya koymadık. Görev yetki ve sorumluklara karşı bir tavrımız olmadı” şeklinde konuştu.
10 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
Özersay, “Hükümet olarak dış politika ve Kıbrıs konusunda yapacağımız izahatlar var, bunu peyder pey yapacağız. ‘Cumhurbaşkanı yoktur, biz varız’ diye bir tavır ortaya koymadık. Görev yetki ve sorumluklara karşı bir tavrımız olmadı” şeklinde konuştu.