Özersay uyardı: Bu tavır daha da ileriye taşınırsa tedbir alınacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimine işaret ederek, “Rum tarafının gerginliğe çanak tutan bu yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Tartışmalı bölgelerde tarafların iddiası olur, bunun barışçı yöntemlerle çözülmesi gerekir. Bu konu, daha da ileriye taşınırsa tedbir alınacak. Yakından takip ediyoruz. Türkiye ile de istişare içindeyiz” dedi.Özersay, “Hükümet olarak dış politika ve Kıbrıs konusunda yapacağımız izahatlar var, bunu peyder pey yapacağız. ‘Cumhurbaşkanı yoktur, biz varız’ diye bir tavır ortaya koymadık. Görev yetki ve sorumluklara karşı bir tavrımız olmadı” şeklinde konuştu.