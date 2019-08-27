banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96468
ALTIN
287.688
DOLAR
5.8378
STERLİN
7.1458
EURO
6.4879
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Havaya ateş açtı tutuklandı
HAVAYA ATEŞ AÇTI TUTUKLANDI
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
banner307
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Özersay, ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı...

Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kıbrıs konusunda tarafların tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çekti.

Özersay, ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı...

Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kıbrıs konusunda tarafların tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çekti.

27 Ağustos 2019 Salı 11:02
Özersay, ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı...

Özersay, “Neden bir şey değişmediğini görmemize rağmen yeniden aynı yolları deniyoruz” diye sordu ve bunun bir uyarı aynı zamanda bir eleştiri olduğunu söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan bir programa katılarak ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Kıbrıs konusunda gelinen aşamayı da değerlendiren Özersay, New York’ta Genel Sekreter ile yapılacak görüşmenin anımsatılması üzerine federasyonda neden ısrar edildiğine ve kendisinin neden buna karşı çıktığını anlattı.

banner317
Özersay, “Sorum basittir: Neden bir şey değişmediğini görmemize rağmen yeniden aynı yolları deniyoruz? Bu bir uyarıdır ve eleştiridir”dedi.

Doğu Akdenizde sondaj çalışmaları ve bu çalışmaların yarattığı gerginlikle ilgili soruya da yanıt veren Özersay, bu konuda kapsamlı çözümden önce bir uzlaşıya varılabileceğini aktardı.

“Kapsamlı çözümden önce de enerjinin diğer boyutlarında olduğu gibi doğal gaz konusunda da anlaşabiliriz. Asıl gerginliği ortadan kaldıracak olan budur”diyen Özersay, “Bir buçuk yılda BM mantığımızı benimseyip, Rum tarafına bahane üretmeden işbirliği yapmalısınız diyecek noktaya geldi”ifadelerini kullandı.

Hükümetin kapalı Maraşın açılmasıyla ilgili kararına ilişkin soruyu yanıtlarken bu kararın yansımalarına dikkat çeken Özersay, “Kapalı Maraş’la ilgili bir ezberi bozmuş durumdayız. Bu hareketle Kıbrıs Rum tarafının dengesini bozduk. Sadece Federal ve Kapsamlı Çözümü konuşarak oluşan statükonun tekerine çomak soktuk”dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcıların eylemi sona erdi...
Avcıların eylemi sona erdi...
"Mağusa borç yükünün altındadır"
"Mağusa borç yükünün altındadır"
Düç’ten Arazi Kiralamak İsteyenlerin 20 Eylül’e Kadar Başvurması Gerekiyor
Düç’ten Arazi Kiralamak İsteyenlerin 20 Eylül’e Kadar Başvurması Gerekiyor
Özersay: “statüko Ezber Bozan Adımlarla Kırılır”
Özersay: “statüko Ezber Bozan Adımlarla Kırılır”
Sürücülerin dikkatine
Sürücülerin dikkatine
Keser: “Avcıları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar”
Keser: “Avcıları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Kitap fuarı başladı
Kitap fuarı başladı
Bass, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ni göreve davet etti
Bass, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ni göreve davet etti
Avcılık Federasyonu “avına sahip çık” eylemi düzenliyor
Avcılık Federasyonu “avına sahip çık” eylemi düzenliyor

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim