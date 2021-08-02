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Özersay temaslı olduğu için davetli olduğu programa canlı bağlantı ile katıldı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, canlı bağlantı ile katıldığı programda Maraş açılımını değerlendirdi..

02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:52
Özersay temaslı olduğu için davetli olduğu programa canlı bağlantı ile katıldı

Özersay, ailesinde  pozitif  vaka çıkması nedeniyle PCR testi yaptırdığını belirterek, önceki testlerinin negatif çıktığını ancak bugün son bir test yaptıracağını duyurdu.

Kurban Bayramı sürecinde aile olarak bazı sıkıntılar yaşadıklarını da aktaran Özersay, ailelerinden iki kişinin hastanede, iki kişinin ise evde tedavi gördüğünü dile getirdi ve "Bayram döneminde yakın temas ve aile içi sık görüşmeler olumsuz gelişmelere neden oldu" dedi. 

"BİR ZAMANLAMA HATASI YAPILDI"

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Özersay, Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılmasıyla ilgili olarak konuşarak, “Şu anda devam eden politikayla ilgili şunu netleştirmek isterim, Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılmasını destekleyen taraftayız” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Özersay, “Doğru olan politikanın kağıt üzerinde doğru olması yetmez, uygulamanın da doğru olması gerekiyor… Bir seçim malzemesi olarak istismar edildi. Bunu biliyoruz. İki şeyin paralel şekilde başlaması gerekiyordu” diye konuştu.

Bir zamanlama hatası yapıldığına da işaret eden Özersay, şöyle devam etti:

“Öte yandan bir süredir vurguluyorum, uluslararası bir diplomatik seferberlik başlatılması gerekiyordu. Zararın neresinden dönersek kârdır diyerek, çeşitli çağrılarda bulunduk.

Uluslararası diplomatik girişim konusunda bir zafiyet olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda çağrımızı yapıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersaySes KibrisMaraş Açılımı
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