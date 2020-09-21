Özersay TAK’ı ziyaret etti: Ajansın tarafsızlığı örnek alınmalı

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Özersay, ziyareti sırasında ajans çalışanlarıyla sohbet etti.

Kudret Özersay, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile de görüştü.

Özersay, çalışma mekanı ve zaman açısından özverili bir çalışma yürüten TAK çalışanlarına teşekkür ettiğini belirtti.

TAK’ın seçim sürecinde tarafsız bir yayın politikası izlediğine dikkat çeken Özersay, bunun diğer devlet kurumlarına da örnek olması gerektiğini kaydetti.

GÜRDALLI: TARAFSIZ VE GÜVENİLİR OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da Özersay’a seçimlerde başarılar diledi ve TAK’ın bu süreçte tarafsız ve güvenilir olmayı sürdüreceğini ifade etti. TAK’ın Kudret Özersay'ın yürüttüğü Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurum olduğunu hatırlatan Gürdallı, TAK’ın tarafsızlığı konusunda en başından beri gösterdiği hassasiyetten dolayı da Özersay’a teşekkür etti.