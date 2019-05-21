banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
85231
ALTIN
249.362
DOLAR
6.0809
STERLİN
7.6977
EURO
6.7930
İşte yeni kabine, yeni bakanlar
Son Dakika
İŞTE YENİ KABİNE
UBP HP Koalisyonu Protokolü
UBP HP KOALİSYONU PROTOKOLÜ
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
TARTIŞDIĞI KİŞİYİ MAKASLA YARALADI
banner307

Özersay: “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz”

Özersay: “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz”

21 Mayıs 2019 Salı 12:07
Özersay: “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz”

UBP-HP GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDE SONA DOĞRU…

ÖZERSAY: “ÇALIŞMALARIMIZI BELİRLİ BİR OLGUNLAŞMA NOKTASINA GETİRDİK. BAŞKA HEYETLER ARASI GÖRÜŞE OLMAYACAK. PM’DE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

TATAR: “UBP VE HP’NİN UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞINA OLAN İNANCIM TAM… BU GÖRÜŞMELERDEN BEN BUNU GÖZLEMLEDİM”

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP), UBP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi tamamlandı. Bugünkü toplantıdan çıkan sonuçlar, her iki partinin bu akşam yapacağı parti meclisi toplantılarında değerlendirilecek. HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak.

Koalisyon görüşmelerinde son aşamalara gelen iki partinin kuracağı kabinenin yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulması bekleniyor.

ÖZERSAY

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik.  Başka heyetler arası görüşe olmayacak. Muhtemelen aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” dedi.

Bu akşamki toplantının önemine işaret eden Özersay, üzerinde konuştukları bazı hususlar olduğunu, bundan sonra yapılacak olanın ortaya çıkan ve olgunlaşan bu ürünü parti yetkili organlarına götürmek olacağını ifade etti.

Özersay, Parti Meclisi’nin kendilerine müzakereleri yapma ve mümkünse bir koalisyon ortaklığı ortaya çıkarma yetkisi verdiğini ancak bunu onaylama ya da onaylamama yetkisinin PM’de olduğunu vurguladı.

banner317
“SÜTTEN AĞZIMIZ YANDIĞI İÇİN…”

Toplantının beklenenden uzun mu sürdüğü yönündeki bir soruya karşılık ise Özersay, “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz” yanıtını verdi.

Özersay, bir başka soru üzerine, her iki PM’de onay alınması halinde her hükümet kurulma sürecinde olduğu gibi normal sürecin çalışacağını da ekledi.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, temel prensipler ve diğer konularda görüşmeler yaptıklarını ve PM’ye bilgi vereceklerini söyledi.

Tatar, uyum içinde çalışacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Tatar, varılan sonuçla ilgili bu akşam 20.30’da toplanacak parti meclisine bilgi vereceğini; HP Genel Başkanı Özersay’ın da kendi partisinin PM’sinin onayını alacağını kaydederek, sonucu bu akşam geç saatlerde paylaşacaklarını belirtti.

“KKTC’de bir hükümetin nasıl bozulup nasıl kurulduğunu bir kez daha görmüş olduk” diyen Tatar, demokrasinin geliştiğini, dörtlü koalisyon hükümetinin sıkıntılar içinde olduğunu UBP olarak zaten söylediklerini ve günün sonunda KKTC’nin önünü açmak, ekonomisinin gelişebilmesi için ve Kıbrıs konusunda da daha uyumlu bir çalışma ortamı yaratılması için UBP ve HP’nin uyum içinde çalışacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Tatar, “Bu görüşmelerden ben bunu gözlemledim. Dolayısıyla rahatım ve böyle bir başarıya imza atabileceğimiz için de, KKTC adına çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Kabinenin yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunabileceklerini kaydeden Ersin Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle, arzu ettiği istikrarlı ve uyumlu bir hükümeti amaçladıklarını vurguladı.

Soruları da yanıtlayan Tatar, Türkiye ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, teamüllere göre ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’nin ülkeyi ve bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğine işaret eden Tatar, huzur içinde istikrarlı bir hükümet modelinin KKTC’de çalışabilmesi ve halkına güven vermesinin önemini vurgulayarak bunu başarmaya yaklaştıklarını, güzel bir iş yaptıklarını belirtti ve “Hayırlı olsun” dedi.

Son Güncelleme: 21.05.2019 15:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dkb Ap Seçimlerine Katılan Adayların Açıklamalarını Sorgulama Çağrısı Yaptı
Dkb Ap Seçimlerine Katılan Adayların Açıklamalarını Sorgulama Çağrısı Yaptı
Ydp,  Yeni Hükümetin Halkın Geleceğe Umudunu Yeşertecek Uyumlu Bir İcraat Hükümeti Olmasını Diledi
Ydp,  Yeni Hükümetin Halkın Geleceğe Umudunu Yeşertecek Uyumlu Bir İcraat Hükümeti Olmasını Diledi
Bkp Ap Seçimlerinde Akel’i Destekleme Kararı Aldı
Bkp Ap Seçimlerinde Akel’i Destekleme Kararı Aldı
9. Işık Savaşır Sempozyumu 24-26 Mayıs'ta Gazimağusa’da Yapılıyor
9. Işık Savaşır Sempozyumu 24-26 Mayıs'ta Gazimağusa’da Yapılıyor
Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi Pazartesi Açılıyor
Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi Pazartesi Açılıyor
Ktös, “gazeteci Ve İşçi Önderi” Fazıl Önder’i Anmak Amacıyla Yürüyüş Düzenleyecek
Ktös, “gazeteci Ve İşçi Önderi” Fazıl Önder’i Anmak Amacıyla Yürüyüş Düzenleyecek
Şahali: “yasalara Bağlılıktan, Adil Uygulama Kararlılığından Ödün Vermedik.  Görevimizi, Bunun İç Huzuruyla Devrediyoruz”
Şahali: “yasalara Bağlılıktan, Adil Uygulama Kararlılığından Ödün Vermedik.  Görevimizi, Bunun İç Huzuruyla Devrediyoruz”
Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor
Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor
Ubp-hp Hükümet Protokolü İmzalandı…tatar: “yeni Hükümet Hayırlı Olsun. Kıbrıs Konusunda Dışişleri Bakanı Özersay’a Güveniyoruz”
Ubp-hp Hükümet Protokolü İmzalandı…tatar: “yeni Hükümet Hayırlı Olsun. Kıbrıs Konusunda Dışişleri Bakanı Özersay’a Güveniyoruz”
Tatar Bakanlar Kurulu’nu açıkladı
Tatar Bakanlar Kurulu’nu açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim