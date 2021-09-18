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Özersay sokağa çıkma yasağını değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gece sokağa çıkma yasağının artık gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

18 Eylül 2021 Cumartesi 13:00
Özersay sokağa çıkma yasağını değerlendirdi

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla, devam eden sokağa çıkma yasağını değerlendirdi.

Hükümette oldukları dönemde gece sokağa çıkma yasağını, pozitif vakaların bir bölümü misafirlik ve benzeri ziyaretlerden kaynaklanması yanında, üniversitelerin ve iş yerlerinin kapanması nedeniyle gece dışarıda toplu şekilde bir araya gelmeler olduğundan bazı asayiş sorunları yaşanmaya başlaması nedeniyle uyguladıklarını belirten Özersay, şunları kaydetti:

“Şimdi şartlar bir miktar değişmiştir, sokağa çıkma yasağının virüsün yayılmasını önlemek açısından kayda değer bir etkisi ya da anlamı kaldığını düşünmüyorum.

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Özellikle alkol tüketilen restoran ve meyhanelerde yasağa takılmamak için alkolün çok daha kısa süre içerisinde tüketilip araçlarla sokaklara çıkıldığı; gece yarısından hemen sonra yollarda bazı yığılmaların olduğu; bir şehirden diğerine akşam yemeği için gidip dönmenin eziyete döndüğü; havalimanı ve sınır geçişlerinde fiiliyatta birtakım sıkıntılar yaşandığı ve bunun özellikle turistler bağlamında da sıkıntılar yarattığı gözlemlenmektedir.

Gerek üniversiteler gerekse iş yerleri faaliyete geçtiğinden artık gece geç saatte geçen yıl yaşadığımıza benzer bir asayiş sıkıntısının olacağını da düşünmüyorum. Öte yandan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bulaş riskini artırmamak için eğlence mekanlarının kapanış saatleri yine kısıtlı kalabilir, bunu Sağlık Üst Kurulu değerlendirmelidir. 

Özetle pozitif vakaların kaynağına bakılarak değişen şartlar çerçevesinde salgınla ilgili olarak alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerekir. Gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı da bunlardan biridir.”

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Son Güncelleme: 18.09.2021 13:15
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