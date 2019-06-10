Özersay: “Rum tarafının gerginliğe çanak tutan bu yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Bu tavır daha da ileriye taşınırsa tedbir alınacak…”

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:46
ÖZERSAY: “RUM TARAFININ GERGİNLİĞE ÇANAK TUTAN BU YAKLAŞIMINI DOĞRU BULMUYORUZ. BU TAVIR DAHA DA İLERİYE TAŞINIRSA TEDBİR ALINACAK…”
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