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Özersay: "Rum tarafı gerginliği artırmaktan vazgeçmezse biz de tedbir alacağız”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , yazılı açıklama yaptı..

06 Ağustos 2020 Perşembe 10:09
Özersay: "Rum tarafı gerginliği artırmaktan vazgeçmezse biz de tedbir alacağız”
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada “Rum tarafının 187 yeni askeri mevzi hamlesinden sonra şimdi de yeni bazı provoktif tatbikatlara kalkışmakta olduğunu gözlemliyoruz. Şanlı Erenköy direnişinin 56. yıldönümünü kutlama hazırlıkları devam ederken, son dönemde artan ciddi şekilde artan Kıbrıs Rum liderliğinin tahriklerine bir yenisini daha eklediği tespit edilmiştir. Rum tarafının KKTC toprağı olan Erenköy açıklarında, 9 Ağustos 2020 tarihinde karasularımızı doğrudan ihlal edecek şekilde top atışlarının da yapılacağı bir deniz tatbikatı icra etme girişiminde bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Rum liderliğinin bu provakatif eyleminin iptali için BM nezdinde gerekli girişimleri yaptık. Karasularımızın ihlaline yönelik yapılan bu kışkırtıcı faaliyete ilişkin gelişmeleri askeri kurumlarımızla da istişare içerisinde yakından takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı. Özersay “bu tatbikat provokatif askeri bir hamledir. Rum tarafı gerginliği artırmaktan vazgeçmezse biz de tedbir alacağız” dedi.

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187 MEVZİNİN KALDIRILMASI İÇİN RUM TARAFINA BU AYIN ORTASINA KADAR SÜRE TANIDIK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi: “Hatırlanacağı üzere yakın geçmişte Rum liderliği tarafından temas hattı boyunca askeri avantaj sağlamak amacıyla yerleştirilen 187 adet portatif beton mevzinin düşmanca bir hareket olduğu ve derhal kaldırılmalarını talep ettiğimizi New York’ta bulunan BM Merkezine bir mektupla iletmiş ve bilgisini kamuoyumuzla paylaşmıştık. Gelinen noktada bahse konu mevzilerin kaldırılması için Kıbrıs Rum liderliğine Ağustos ayı ortasına kadar zaman tanınmış olduğunu vurgulamak isteriz” dedi.

Özersay ayrıca “tabi ki her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Türk tarafı olarak duruşumuz gerginliğin artırılması değil, azaltılması yönündedir. Ancak, dünyamızın her köşesini derinden etkileyen Covid-19 pandemisini dahi fırsat bilerek tüm sınır noktalarına ağır silah ve mevziler yerleştiren, bu eylemiyle sivil geçişleri tehdit etmekten kaçınmayan Rum tarafının bu tavırları düşmancadır. Bu tavır büyük bir hatadır. Rum tarafının kendisine tanınan süre içerisinde bu düşmanca tavrına son vermesini umarım. Aksi halde gereken karşı tedbirin alınacağını ve en az aynı düzeyde karşılık vereceğimizi de Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rum liderliğine ilettik.”

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Erenköy TatbikatKudret özersay
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